Violencia en San Miguelito obliga a reducir horarios en los centros de salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La creciente violencia en sectores de San Miguelito ha obligado al Ministerio de Salud a reducir horarios de atención en varios centros médicos y reforzar la seguridad policial para proteger a pacientes y personal sanitario.

Tras los recientes hechos de violencia registrados en distintos sectores del distrito de San Miguelito, incluso en las inmediaciones de centros de salud, las autoridades se han visto obligadas a reducir los horarios de atención y reforzar la coordinación con la Policía Nacional para proteger al personal médico y a los pacientes.

Así lo indicó Algis Torres, director regional de Salud de San Miguelito, quien explicó que en las últimas semanas se han registrado actos violentos, como balaceras, especialmente en el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza, ubicado en Pan de Azúcar.

“Hay grupos con diferencias que buscan resolver sus problemas. Los tiroteos siempre ocurren frente al centro de salud. Independientemente de si contamos con dos o tres policías, es una zona donde necesitamos mayor seguridad para la población”, explicó Torres.

El último incidente ocurrió el pasado miércoles 13 de mayo en áreas cercanas al centro de salud de Pan de Azúcar. Las detonaciones fueron escuchadas desde el interior de la instalación, lo que motivó la suspensión de la atención y el retiro del personal alrededor de las 8:00 p.m.

Ante este panorama, el director regional de Salud indicó que, debido a los riesgos para el personal sanitario, el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza, que originalmente operaba hasta las 11:00 p.m., tuvo que reducir su horario de atención hasta las 8:00 p.m.

La directora médica del Centro de Salud Amelia Denis de Icaza, Yimara Vera, explicó que esta instalación del Ministerio de Salud (Minsa) atiende tanto a residentes de Amelia Denis como de sectores cercanos, entre ellos Veranillo. En horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. se atiende a pacientes de Pan de Azúcar, mientras que de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. el personal médico del Centro de Salud de Veranillo brinda atención a los pacientes de esa comunidad, debido a que esas instalaciones se encuentran en remodelación desde hace dos meses.

El Centro de Salud de Veranillo actualmente está en remodelación por el Ministerio de Salud.

Vera señaló que la situación genera mayor preocupación debido al aumento de pacientes que recibe el centro tras el cierre temporal del Centro de Salud de Veranillo. Según detalló, Amelia Denis atiende actualmente entre 400 y 500 personas diarias en servicios como medicina general, pediatría, odontología, psicología y psiquiatría, además de pacientes provenientes de corregimientos cercanos.

Otro de los centros afectados es el de Valle de Urracá, donde las autoridades sanitarias decidieron limitar la atención hasta las 2:00 p.m., para evitar que los trabajadores permanezcan en el área durante las horas de mayor riesgo.

Según Torres, “casi todos los problemas ocurren después de las tres de la tarde. Por eso sacamos al personal antes para evitar situaciones lamentables”.

El director regional también mencionó que el Centro de Salud de Torrijos Carter requiere vigilancia policial constante debido a la llegada frecuente de personas heridas por proyectiles. Mientras tanto, destacó que Cerro Batea mantiene menores niveles de inseguridad gracias a sus condiciones de acceso y movilidad.

Torres aseguró que la principal preocupación es evitar que una bala perdida alcance a médicos, enfermeras o funcionarios administrativos. “Todavía no ha ocurrido, gracias a Dios, pero no podemos esperar a que pase una tragedia”, expresó.

Foto ilustrativa, generada y retocada con inteligencia artificial, sobre la violencia registrada en los centros de salud de San Miguelito.

Actualmente, la Policlínica Generoso Guardia de la Caja de Seguro Social (CSS) es la única instalación de salud que opera las 24 horas en el distrito. Otros centros mantienen horarios limitados debido a las condiciones de inseguridad.

El funcionario también hizo un llamado a la comunidad para proteger las instalaciones de salud y evitar robos de equipos médicos, señalando que estas situaciones terminan afectando directamente a los pacientes.

Por el momento, los centros cuentan con seguridad policial hasta las 6:00 p.m., tras la intervención de la Policía Nacional; sin embargo, las autoridades reconocen que no existe suficiente personal para mantener vigilancia permanente.

Esta tarde, el personal médico sostendrá una reunión con la Dirección Regional de Salud de San Miguelito para definir si el ajuste de horarios se mantendrá de forma temporal o permanente.