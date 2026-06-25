Violencia juvenil en Panamá: dos ataques con arma blanca en escuela de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre enero y mayo de 2026, las Fiscalías de Adolescentes registraron 1,998 denuncias por delitos cometidos por menores en el país, lo que representa un aumento del 21% frente al mismo periodo de 2025.

Dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron enviados a detención provisional por su presunta vinculación con dos ataques con arma blanca ocurridos en un centro educativo de la ciudad de Colón, hechos que se registraron con apenas tres días de diferencia dentro del colegio José Guardia Vega.

El vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, Humberto Montero, advirtió que estos hechos reflejan el deterioro del clima escolar y el aumento de la violencia en los centros educativos.

“La formación en valores, disciplina y conducta comienza en el hogar, no en la escuela; los estudiantes son reflejo de su entorno familiar y social”, sostuvo, al tiempo que rechazó que la responsabilidad recaiga únicamente en los docentes.

La decisión fue adoptada por un Juzgado Penal de Adolescentes, luego de que la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, lograra la imputación de ambos menores por el delito de tentativa de homicidio. En uno de los casos también se sumó la imputación por robo agravado.

Durante las audiencias, la Fiscalía solicitó la legalización de las aprehensiones y la formulación de cargos, peticiones que fueron admitidas por el tribunal. Ambos adolescentes permanecerán bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

El primer hecho se registró el 16 de junio, cuando un adolescente de 16 años presuntamente atacó con un arma blanca a un estudiante de 15 años, causándole una herida en el cuello dentro del plantel.

Tres días después, el 19 de junio, otro menor de 15 años habría agredido con un arma blanca a un estudiante de la misma edad en el mismo centro educativo, en un episodio que volvió a generar alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

#Detención| A dos adolescentes se les aplicó detención provisional, por tentativa de homicidio, a uno de ellos también por robo; luego que la @PGN_PANAMA a través de su Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón los vinculara a hechos ocurridos dentro de un centro educativo. pic.twitter.com/kLAfvIekNZ — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 22, 2026

Uno de los ataques ocurrió durante una jornada en la que se desarrollaba una reunión en el plantel con la participación de la ministra de Educación, Lucy Molinar, junto a autoridades del Ministerio de Educación, la Policía Nacional y la comunidad educativa.

El dirigente de los educadores hizo referencia al marco disciplinario vigente en el sistema educativo, recordando que el Decreto 142 de 1997 establece sanciones como amonestaciones, suspensiones y expulsiones en casos de faltas graves. “Estos instrumentos existen, pero deben aplicarse con firmeza ante situaciones de violencia escolar”, señaló.

Asimismo, cuestionó la limitada capacidad de los gabinetes psicopedagógicos en los centros educativos y pidió fortalecer el acompañamiento especializado en las escuelas. “Los gabinetes deben reforzarse porque los docentes no somos especialistas en atención psicosocial”, añadió Montero.

Los hechos ocurridos en el colegio José Guardia Vega se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Casi 2,000 denuncias por hechos delictivos

La situación se inscribe en un contexto más amplio de aumento de la violencia juvenil en el país. Entre enero y mayo de 2026, las Fiscalías Superiores de Adolescentes registraron 1,998 denuncias a nivel nacional por hechos delictivos en los que estuvieron involucrados menores de edad, lo que representa un incremento del 21% frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1,651 casos.

El aumento también se refleja en los delitos más graves. Los casos contra la vida y la integridad personal pasaron de 264 a 372, un alza de 40.9%. También se incrementaron los delitos contra el patrimonio económico y los vinculados a la seguridad colectiva.

En la provincia de Colón, donde ocurrieron los ataques, las denuncias aumentaron de 111 a 129 en un año, lo que refleja un incremento de casos.

Las estadísticas judiciales también evidencian un mayor uso de medidas cautelares de detención provisional para adolescentes, que pasaron de 104 a 137 en el mismo periodo, junto con un incremento en las audiencias de imputación y sentencias.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que las investigaciones se desarrollan bajo principios de objetividad y transparencia, y que el Ministerio Público ejercerá la acción penal cuando corresponda, conforme a la Constitución y la ley.

Organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), advierten que factores como la violencia en el entorno familiar, la exclusión social, la falta de oportunidades y los problemas de salud mental incrementan el riesgo de conductas agresivas en adolescentes. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la violencia juvenil un problema de salud pública global, asociado a condiciones como la pobreza, el consumo de sustancias y la exposición a entornos violentos.

La reiteración de hechos violentos en este centro educativo ha reavivado el debate sobre la seguridad en las escuelas y la capacidad del sistema educativo para prevenir y atender situaciones de riesgo entre adolescentes, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones del caso.