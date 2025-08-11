¿Virus de manos, pies y boca en las escuelas? Medidas para evitar contagios

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, instó a los padres de familia a no enviar a los niños que presenten síntomas del virus de manos, pies y boca a los centros educativos, aunque, por el momento, no se han registrado contagios en las escuelas. Las autoridades recomiendan mantener la vigilancia y aplicar medidas preventivas para evitar la propagación.

Recientemente, se han reportado algunos casos aislados en sectores como La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, lo que ha llevado a reforzar las recomendaciones de salud y a pedir a los padres que estén atentos a las señales de la enfermedad.

¿Qué es el virus de manos, pies y boca?

Es una infección viral común y muy contagiosa, provocada principalmente por el virus Coxsackie A16, que afecta, sobre todo, a los niños menores de cinco años, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos. La transmisión ocurre a través de la saliva, las secreciones nasales, el contacto con las ampollas o superficies contaminadas.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de garganta, llagas en la boca y, en algunos casos, erupciones en la piel. Aunque la enfermedad es leve en la mayoría de los casos, es fundamental identificar los síntomas a tiempo para evitar su propagación.

Medidas de prevención recomendadas:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Evitar el contacto cercano con personas infectadas.

Desinfectar superficies y objetos compartidos, como juguetes y materiales escolares.

Mantener a los niños en casa si muestran síntomas para prevenir el contagio.

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) recomiendan a los padres de familia consultar con un pediatra si el niño presenta fiebre alta persistente, dificultad para beber líquidos, decaimiento extremo, síntomas que se agravan o si no mejoran en un plazo de 5 días.

El virus no requiere antibióticos y suele resolverse por sí solo en una semana. Sin embargo, la atención oportuna y el manejo adecuado en casa son clave para una pronta recuperación.

Las declaraciones de Boyd Galindo se dieron durante la inauguración del Congreso Gorgas 2025, bajo el lema “Un Mundo, Una Salud, Ciencia que Conecta Vidas”.