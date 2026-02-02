Virus Oropouche: estudio liderado por el Centro Carson analiza su impacto en Darién

Para este proyecto, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations destinó $335 mil, fondos orientados a fortalecer el conocimiento científico sobre la enfermedad y su evolución clínica.

Panamá forma parte de una nueva iniciativa de investigación internacional para estudiar el virus Oropouche, un arbovirus emergente transmitido por mosquitos que ha comenzado a generar preocupación en varios países de América Latina. El estudio se desarrollará en la provincia de Darién, región que ha sido identificada recientemente como un foco de infecciones.

La investigación será liderada por el Centro Carson de Investigación en Salud y Ecosistemas, con el respaldo de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), organismo internacional que financia estudios sobre enfermedades infecciosas con potencial epidémico. Para este proyecto, CEPI destinó $335 mil, fondos orientados a fortalecer el conocimiento científico sobre la enfermedad y su evolución clínica.

De acuerdo con el Centro Carson, el estudio se enfocará en personas que se han recuperado recientemente de la infección por Oropouche, con el objetivo de analizar la respuesta inmunológica, la duración de los anticuerpos y los posibles efectos a largo plazo de la enfermedad. Los datos obtenidos servirán para mejorar la caracterización del virus y reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica.

El virus Oropouche puede causar fiebre, cefalea y erupciones cutáneas, aunque en algunos casos se han reportado cuadros más complejos. Su circulación en Panamá se suma a un incremento de casos observado en otros países de la región, lo que ha llevado a organismos internacionales a priorizar su estudio ante el riesgo de brotes de mayor magnitud.

El Oropouche es un virus que causa una enfermedad febril re-emergente en las Américas, transmitida por jejenes (Culicoides) y mosquitos, con síntomas similares al dengue. Cortesía

Además del componente clínico, la investigación busca generar información que sirva de base para el desarrollo de diagnósticos y eventuales vacunas, así como para la evaluación de otras medidas de respuesta sanitaria. CEPI ha señalado que el fortalecimiento de investigaciones tempranas es clave para anticipar escenarios de propagación más amplia.

El proyecto también contempla el fortalecimiento de las capacidades locales de investigación en Darién, una zona de alta diversidad ecológica y con condiciones propicias para la transmisión de enfermedades vectoriales. La evidencia que se genere en este contexto permitirá comprender mejor la dinámica del virus en entornos tropicales.

El Centro Carson, ubicado en la comunidad de La Peñita, trabaja bajo un enfoque de salud integral que vincula factores humanos, animales y ambientales. Los resultados del estudio se integrarán a esfuerzos regionales e internacionales orientados a mejorar la preparación frente a enfermedades infecciosas emergentes.