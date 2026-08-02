Virus sincitial respiratorio: 12 de las 13 muertes fueron de menores de cinco años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sociedades científicas pidieron al Ministerio de Salud acelerar la implementación del anticuerpo monoclonal. Advierten que nueve de las 13 muertes ocurrieron antes de que el país entrara en alerta epidemiológica por el virus sincitial respiratorio.

Las sociedades científicas del país hicieron un llamado al Ministerio de Salud (Minsa) para acelerar la implementación del anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VSR), al advertir que 12 de las 13 defunciones asociadas al virus registradas en lo que va de 2026 corresponden a menores de cinco años.

En un pronunciamiento dirigido a las autoridades sanitarias, las organizaciones expresaron su preocupación por el aumento de los casos graves en niños durante la actual temporada de circulación viral y señalaron que nueve de las 13 muertes ocurrieron entre las semanas epidemiológicas 23 y 28, comprendidas entre el 31 de mayo y el 11 de julio.

Según el documento, resulta especialmente preocupante que esos fallecimientos se registraran antes de que el país alcanzara el umbral de alerta epidemiológica por circulación del VSR. Ahora que Panamá se encuentra en ese nivel de transmisión viral, sostienen las sociedades científicas, existe un mayor riesgo de hospitalizaciones y nuevas defunciones si no se refuerzan las medidas de prevención.

“La protección de los lactantes no puede postergarse”, señalaron las organizaciones, al insistir en que la respuesta sanitaria debe ser proporcional al comportamiento epidemiológico del virus y sustentarse en la mejor evidencia científica disponible.

Piden acelerar la implementación

El pronunciamiento se conoce luego de que el Minsa anunciara la adquisición de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de larga duración que será incorporado este mismo año a la estrategia nacional para prevenir cuadros graves de virus respiratorio sincitial en recién nacidos.

El medicamento será adquirido a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y, de acuerdo con el Minsa, llegará al país entre finales de agosto y principios de septiembre.

La institución informó que el anticuerpo será administrado al momento del nacimiento, junto con las vacunas contra la hepatitis B y la tuberculosis (BCG), con el objetivo de proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida, etapa en la que presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por el virus.

Edgardo Ureña, jefe de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia del Minsa, explicó previamente que la estrategia combinará la vacunación materna contra el VSR —incorporada en julio de 2025— con la aplicación del anticuerpo monoclonal y otras medidas de prevención en el entorno familiar.

No obstante, las sociedades científicas consideran que el anuncio debe traducirse en una implementación expedita durante la actual temporada de circulación viral.

La vacuna materna no protege a todos

Las organizaciones reconocieron que la vacunación de embarazadas contra el VRS constituye un avance y señalaron que debe mantenerse. Sin embargo, advirtieron que esta estrategia, por sí sola, deja sin protección a algunos recién nacidos.

Entre ellos figuran los hijos de mujeres que no accedieron oportunamente al control prenatal, que no fueron vacunadas dentro del período recomendado, que dieron a luz antes de lograr una adecuada transferencia de anticuerpos o cuyo estado de inmunización no pudo verificarse al momento del nacimiento.

Por ello, sostienen que la vacunación materna debe complementarse con la aplicación del anticuerpo monoclonal directamente al recién nacido. Explican que nirsevimab se administra mediante una única dosis intramuscular y proporciona protección pasiva durante aproximadamente cinco o seis meses, precisamente el período en el que los lactantes presentan mayor vulnerabilidad frente al virus.

Asimismo, recuerdan que la Organización Mundial de la Salud reconoce tanto la vacunación materna como los anticuerpos monoclonales de larga duración como herramientas eficaces para prevenir la enfermedad grave por VRS en lactantes.

Totalmente inaceptable que haya 13 infantes fallecidos por VRS en este país, cuando desde hace más de 2 años existen 2 estrategias de prevención seguras y muy efectivas! La parsimonia del ministerio de salud en adoptar las estrategias de manera rápida y óptima (para cubrir al… — Xavier Sáez Llorens (@xsaezll) July 31, 2026

Solicitan un cronograma

Aunque valoran la decisión del Minsa de incorporar nirsevimab este año, las sociedades científicas solicitaron que las autoridades publiquen un cronograma con las fechas de adquisición, recepción, distribución e inicio de la aplicación del medicamento.

También pidieron publicar semanalmente la cobertura de vacunación materna, el número de dosis disponibles y aplicadas, la cantidad de recién nacidos protegidos, así como los datos sobre hospitalizaciones, ingresos a cuidados intensivos y defunciones asociadas al VSR.

Además, solicitaron garantizar la aplicación del anticuerpo antes del alta hospitalaria a los recién nacidos cuyas madres no fueron vacunadas, recibieron la vacuna menos de 14 días antes del parto o presentan un estado de inmunización desconocido.

El llamado coincide con un incremento de las enfermedades respiratorias en el país. En las últimas semanas, el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel ha reportado una ocupación del 100% de su Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, principalmente por menores de dos años con infecciones respiratorias, entre ellas las causadas por el virus respiratorio sincitial.

Hasta el momento, el Minsa no ha informado cuántas dosis de nirsevimab adquirirá ni el monto de la inversión destinada a esta estrategia. No obstante, la entidad reiteró que el medicamento llegará entre finales de agosto y principios de septiembre para reforzar la protección de los recién nacidos y reducir las hospitalizaciones y las complicaciones graves asociadas al VRS.