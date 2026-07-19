Virus sincitial respiratorio en bebés: cómo prevenir complicaciones graves

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La UCI del Hospital del Niño se mantiene al 100% de ocupación; 21 pacientes están hospitalizados por virus sincitial respiratorio. En Panamá, el Minsa ha reportado 9 defunciones infantiles asociadas a este virus.

Ante el aumento de casos de virus sincitial respiratorio (VSR) en Panamá, especialistas llaman a los padres a reforzar las medidas de prevención y a aprender a identificar las señales de alerta que pueden indicar una complicación en los bebés, especialmente en los menores de seis meses, el grupo con mayor riesgo.

La recomendación surge luego de que el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel reportara una alta demanda de atención por cuadros respiratorios, con mayor afectación en menores de dos años, especialmente en lactantes menores de seis meses.

Aunque el virus puede provocar complicaciones respiratorias en los niños más pequeños, los especialistas recuerdan que no todos los pacientes con una infección por VSR requieren hospitalización y que la mayoría puede recuperarse en casa con cuidados adecuados y vigilancia.

La pediatra neumóloga del Hospital del Niño, Elizabeth Caparó, explicó que el VSR es un virus muy frecuente con el que casi todos los niños tienen contacto durante sus primeros años de vida.

En niños mayores y adultos suele presentarse como un resfriado común, con síntomas como congestión nasal, tos y fiebre. Sin embargo, en bebés menores de dos años puede afectar las vías respiratorias inferiores y desencadenar cuadros como bronquiolitis.

“Es importante aclarar que no todos los niños que tienen una infección por Virus Sincitial Respiratorio requieren hospitalización; incluso, la mayoría puede manejarse en casa bajo vigilancia”, señaló Caparó.

Cuándo un bebé puede recuperarse en casa

La especialista explicó que los padres deben mantener la calma y observar la evolución del niño, ya que la presencia de tos o congestión no siempre significa que exista una condición grave.

Entre los cuidados recomendados se encuentran mantener una adecuada hidratación, realizar lavados nasales con solución salina y controlar la fiebre siguiendo las indicaciones del médico.

Caparó insistió en evitar la automedicación y consultar a los profesionales de salud ante cualquier cambio en el estado general del menor.

El pediatra-gastroenterólogo José Cención, del Centro de Salud de Parque Lefevre, explicó que el VSR tiene un comportamiento estacional en Panamá y que la mayor circulación coincide con el período lluvioso.

“Al ser Panamá un país tropical, el comportamiento de esta enfermedad está directamente asociado al paso de las lluvias, período en el que se registra el mayor número de casos”, indicó.

El especialista señaló que los grupos con mayor riesgo de presentar complicaciones son los menores de seis meses, los niños nacidos prematuros, los pacientes con síndrome de Down, las personas con displasia broncopulmonar, los adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

Vacunación materna protege al bebé desde el nacimiento

Una de las principales estrategias para reducir los cuadros graves por Virus Sincitial Respiratorio es la vacunación durante el embarazo.

Caparó explicó que los anticuerpos generados por la madre después de recibir la vacuna pueden pasar a través de la placenta y brindar protección al bebé durante sus primeros meses de vida, cuando existe mayor vulnerabilidad.

“Las mujeres embarazadas deben acudir a sus controles prenatales e informarse en su instalación de salud sobre la vacuna contra el virus sincitial respiratorio durante el embarazo”, indicó la especialista.

La inmunización materna busca reducir principalmente el riesgo de hospitalización y complicaciones en recién nacidos y lactantes pequeños, quienes son los más vulnerables frente al virus.

Medidas para reducir contagios

Para disminuir la transmisión del VSR y otros virus respiratorios, los especialistas recomiendan:

Lavarse las manos con frecuencia.

Limpiar juguetes y superficies de uso común.

Mantener los espacios ventilados.

Evitar que personas con síntomas respiratorios tengan contacto con recién nacidos y bebés.

Mantener actualizado el esquema de vacunación, incluida la vacuna contra la influenza.

Señales de alerta en bebés

Los padres deben buscar atención médica si observan señales como dificultad para respirar, respiración más rápida de lo normal, hundimiento entre las costillas al respirar (tiraje), movimiento exagerado de las fosas nasales, labios azulados, dificultad para alimentarse o signos de deshidratación.

La especialista recomendó prestar especial atención a la forma en que respira el niño y evitar esperar a que los síntomas empeoren.

“En este momento de alta circulación del virus sincitial, la prevención comienza desde casa. Mi recomendación principal a los familiares es mantenerse bien informados, evitar por completo la automedicación y prestar atención a cómo respiran los niños”, señaló Caparó.

Mientras el VSR continúa circulando en Panamá, los especialistas recuerdan que la prevención empieza en casa. Los especialistas recomiendan mantener las vacunas al día, evitar la exposición de los bebés a personas con síntomas respiratorios y observar cualquier cambio en su respiración pueden marcar la diferencia para detectar a tiempo una complicación y buscar ayuda médica cuando sea necesario.