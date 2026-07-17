Virus sincitial respiratorio pone al límite al Hospital del Niño con UCI al 100%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Hospital del Niño registra una ocupación del 100% en cuidados intensivos pediátricos por el aumento de casos de virus sincitial respiratorio (VSR), con 21 niños hospitalizados por esta causa.

El virus sincitial respiratorio (VSR) mantiene bajo presión la atención pediátrica en Panamá.

El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel registra una ocupación del 100% en cuidados intensivos pediátricos y ha tenido que habilitar nuevos espacios para atender el aumento de pacientes con enfermedades respiratorias, principalmente menores de dos años.

Paul Gallardo, director del Hospital del Niño, explicó que el incremento de casos ocurre durante la temporada que se extiende de junio a noviembre, periodo en el que aumenta la circulación de virus respiratorios.

“Hay un número de niños menores de 2 años y, sobre todo, menores de 6 meses, que son los que más se complican. Definitivamente, el número de casos ha aumentado”, señaló Gallardo.

El director del centro hospitalario detalló que actualmente cuentan con 46 pacientes en cuidados intensivos pediátricos, de los cuales 21 corresponden a casos asociados al virus sincitial respiratorio. Estos pacientes requieren soporte respiratorio y, en algunos casos, ventilación mecánica.

“Son pacientes que necesitan ventilación mecánica. Afortunadamente, la mayoría sale adelante, pero se torna en un riesgo”, indicó Gallardo.

Ante el aumento de pacientes que requieren atención especializada, el hospital ha ampliado su capacidad operativa mediante la habilitación de espacios que originalmente tenían otros usos.

“Se abren espacios que eran para dar conferencias, se convierten en salas y así vamos, a la vez, buscando soluciones”, explicó.

El VSR afecta principalmente a los lactantes

El virus sincitial afecta principalmente a los niños pequeños, especialmente a los menores de seis meses, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Aunque en muchas personas puede causar síntomas leves similares a los de un resfriado, en los bebés pequeños puede provocar infecciones respiratorias graves, como bronquiolitis y neumonía, que pueden requerir hospitalización.

“Es una patología que actualmente se maneja en más de un 75% de la población, pero siempre hay un grupo que se complica. Son niños sanos y se complican con el virus, y eso pone en riesgo la vida del paciente”, explicó Gallardo.

La situación que enfrenta el hospital coincide con la advertencia del infectólogo Xavier Sáez-Llorens, jefe del Departamento de Investigación del Hospital del Niño, quien señaló en su cuenta de X que los casos respiratorios están generando una alta demanda en urgencias, salas de hospitalización y cuidados intensivos.

“El Hospital del Niño repleto de casos respiratorios en urgencias, salas y cuidados intensivos, mayoría por VRS. Razón: baja cobertura de vacunación materna y aún sin monoclonal al nacer... triste realidad de algo totalmente prevenible”, escribió Sáez-Llorens.

El Hospital del Niño repleto de casos respiratorios en urgencias, salas y cuidados intensivos, mayoría por VRS. Razón: baja cobertura de vacunación materna y aún sin monoclonal al nacer...triste realidad de algo totalmente prevenible... — Xavier Sáez Llorens (@xsaezll) July 16, 2026

OPS reporta aumento del VSR en Centroamérica

El escenario que enfrenta Panamá coincide con la tendencia regional reportada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que incluye al país dentro de la subregión de Centroamérica junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El informe epidemiológico de la OPS, publicado el pasado 1 de julio, no presenta datos individuales de Panamá, pero señala que la circulación del virus sincitial respiratorio continúa en aumento en Centroamérica, con una positividad del 8.1%.

En contraste, la actividad de influenza mantiene una tendencia descendente, aunque todavía registra niveles moderados de circulación, con una positividad del 8.8% y predominio del subtipo influenza A(H3N2).

Las gráficas de vigilancia respiratoria muestran una disminución de la influenza y un aumento progresivo del VSR, mientras que el SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables.

Lea el informe completo:

Vacunación materna y anticuerpos monoclonales

Gallardo explicó que existen dos estrategias principales para disminuir los casos graves de VSR.

La primera es la vacunación de la madre durante el embarazo, específicamente entre las semanas 32 y 36 de gestación. Esta permite que la mujer produzca anticuerpos que pueden ser transferidos al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante sus primeros meses de vida.

La segunda estrategia es la aplicación de anticuerpos monoclonales directamente al recién nacido. A diferencia de una vacuna, este mecanismo proporciona protección inmediata mediante anticuerpos específicos contra el virus.

“Esa estrategia es ponérsela a todos los recién nacidos y eso baja enormemente la incidencia”, explicó Gallardo.

El director del Hospital del Niño indicó que el Ministerio de Salud (Minsa) trabaja en la búsqueda de fondos para adquirir estos anticuerpos y aplicarlos a los recién nacidos que no cuentan con la protección de la vacunación materna.

Añadió que la evidencia internacional muestra resultados favorables en países como España, Chile, Estados Unidos y Canadá, donde esta estrategia ha permitido reducir las hospitalizaciones por VSR.

Especialistas piden fortalecer la prevención

Para los especialistas, la situación actual evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de prevención para evitar que más niños lleguen a cuadros graves.

El VSR es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes, pero las herramientas actuales permiten reducir el impacto de la enfermedad.

Lea también: Panamá aprueba el anticuerpo monoclonal nirsevimab contra el virus sincitial

Mientras aumenta la circulación del virus, los médicos recomiendan extremar las medidas de prevención, especialmente en hogares con recién nacidos: evitar el contacto con personas que presenten síntomas respiratorios, mantener una adecuada higiene de manos y acudir oportunamente a los servicios de salud ante signos como dificultad para respirar, respiración acelerada, rechazo a la alimentación o decaimiento.

La presión que enfrenta el Hospital del Niño refleja el impacto que el virus sincitial respiratorio está teniendo sobre la atención pediátrica en el país.

Para los especialistas, fortalecer la vacunación materna, ampliar el acceso a anticuerpos monoclonales y mantener las medidas de prevención será clave para reducir las hospitalizaciones y proteger a los lactantes más vulnerables durante la actual temporada de virus respiratorios.