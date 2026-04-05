Vivir en la calle: una realidad en expansión sin respuesta sostenida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El aumento de personas en situación de calle se refleja en parques y espacios públicos, mientras iniciativas oficiales y proyectos de ley permanecen sin avances concretos.

Dormir en parques, refugiarse en áreas protegidas o improvisar techos en espacios públicos se ha vuelto una escena cada vez más común en la ciudad de Panamá. La presencia creciente de personas en situación de calle, visible incluso en zonas como Ancón, evidencia una problemática que avanza sin una respuesta sostenida del Estado.

Se considera en situación de calle a quienes viven o pernoctan de forma habitual en espacios públicos o en lugares que no constituyen una vivienda, según el Acuerdo 14 del 16 de enero de 2014 del Municipio de Panamá.

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La problemática ha sido abordada en distintas instancias gubernamentales; sin embargo, las iniciativas impulsadas no han logrado consolidarse en políticas sostenidas.

Dormir en espacios públicos se ha vuelto una realidad cada vez más común en la ciudad de Panamá. LP/ Alexander Arosemena.

Durante su intervención en el Concejo Municipal el pasado martes, la representante de Ancón, Yamireth Batista, expuso cómo su corregimiento enfrenta una nueva realidad: los parques nacionales Metropolitano y Camino de Cruces están siendo, poco a poco, habitados por personas en situación de calle.

Batista señaló, además, que la presencia de estas personas se refleja incluso en los predios de Merca Panamá, donde comienzan a observarse refugios improvisados. Esta realidad también se ha extendido a las faldas del cerro Ancón.

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La representante pidió apoyo a la Alcaldía de Panamá y recordó que, tiempo atrás, se realizaron mesas de trabajo interinstitucional para abordar este tema. Indicó que, aunque en su momento se registraron avances, la iniciativa no tuvo continuidad, por lo que solicitó su reactivación.

“Ya tenemos más de un año y medio pidiendo que se le dé una solución de raíz”, resaltó. Añadió que este no es un tema exclusivo del gobierno local o de la Alcaldía, sino uno que debería ser atendido por el gobierno central.

A pesar de que se encuentran a la vista de todos, ninguna instanci gubernamental parece comprometerse con la causa. LP / Alexander Arosemena.

En conversación con La Prensa, la jefa de Trabajo Social de la Junta Comunal de Ancón, Katherine Ojo Díaz, señaló que estas mesas de trabajo surgieron luego de un recorrido por el corregimiento, en el que se evidenció el aumento de personas que tienen la calle como su hogar.

Según explicó, el objetivo era coordinar acciones con distintas entidades, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ya que identificaron que el país carece de programas, departamentos o instituciones dedicadas a atender a esta población en situación de riesgo social.

Agregó que, pese a las reiteradas solicitudes dirigidas a la Presidencia y a la Alcaldía, no han obtenido respuestas concretas.

La Prensa intentó comunicarse con personal del Municipio de Panamá; sin embargo, no obtuvo respuesta. Ya en en el año 2020 la Alcaldía calculaba que en el distrito de Panamá habían unas 250 personas en esta situación.

De acuerdo con Ariel López, director del centro San Juan Pablo II —un hogar que desde hace más de ocho años ofrece programas de prevención y atención integral a personas con diversas adicciones y grupos vulnerables—, en el distrito de Panamá existen actualmente entre 550 y 600 personas en situación de calle.

Por otro lado, a finales de 2025, la Alcaldía estimó que esta población rondaba las 900 personas en el distrito.

Mientras que el Municipio de Panamá reveló que a finales del 2025 habian alrededor de 900 habitantes de calle en el distrito, la fundación Juan San Juan Pablo II contabiliza alrededor de 550. LP / Alexander Arosemena.

En tanto, el censo nacional de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) en 2020 contabilizó 400 personas en esta situación.

Cabe destacar que, más que una cifra fija, el número de personas en situación de calle se encuentra en constante variación. Esta realidad está marcada por una dualidad diaria: el surgimiento de nuevas vulnerabilidades que incrementan la estadística, frente a los casos de superación que logran la reintegración a una vida autónoma.

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Perspectiva legislativa

Mientras la situación se agrava en las calles, en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, reposan dos proyectos de ley que buscan atender este fenómeno, sin avances concretos hasta ahora.

Se trata del proyecto de ley 17, presentado por el diputado independiente Manuel Cheng Peñalba en julio de 2024, y del proyecto 363, impulsado el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, en julio de 2025.

Ambas iniciativas proponen la creación de mecanismos de rehabilitación para personas con adicciones, así como la implementación de un centro gubernamental encargado de ejecutar estos programas.

En ambos casos se plantea la reinserción social y la atención integral de esta población.

Sin embargo, aunque comparten objetivos similares, una de las iniciativas lleva casi dos años en espera de su discusión en primer debate, mientras que la otra cumplirá su primer aniversario en tres meses, sin haber sido considerada.

A la Asamblea Nacional han llegado dos proyectos de ley pero ninguno de ellos ha llegado a primer debate. Foto: LP/ Alexander Arosemena

A escasos metros del Palacio Legislativo, la presencia de personas en situación de calle forma parte de la dinámica cotidiana para transeúntes, conductores, turistas y comerciantes.