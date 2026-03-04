Yaguarundí rescatado en Herrera es trasladado a la capital para cirugía y recuperación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el ejemplar de yaguarundí que fue rescatado en días pasados en Pesé, provincia de Herrera, fue trasladado a la ciudad capital para ser sometido a un procedimiento quirúrgico y empezar el proceso de recuperación.

Se informó que el felino fue rescatado por agentes del Servicio Policial Ambiental, Rural y Turística en la vía que conduce hacia el distrito de Pesé y trasladado a la Dirección Regional de MiAmbiente, donde recibió las primeras atenciones.

La médica veterinaria de la entidad regional, Ana Angulo, informó que tras la evaluación médica se detectaron lesiones en las extremidades posteriores, entre ellas, una fractura en el miembro pélvico izquierdo, específicamente a nivel del fémur.

Se resalta que este tipo de lesión representa un riesgo para la movilidad y supervivencia del animal en su hábitat natural.

Ante la gravedad de la lesión, el felino fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre en la ciudad de Panamá, donde un médico veterinario especialista en ortopedia realizará el procedimiento quirúrgico correspondiente.

“Lo primordial es corregir la lesión, procurar su recuperación y, de ser viable, evaluar posteriormente la posibilidad de su reinserción en el medio natural”, indicó Angulo, de acuerdo con un comunicado de MiAmbiente.

La entidad recordó que el yaguarundí es un felino silvestre que cumple un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas, ya que contribuye al control de poblaciones de pequeños vertebrados y forma parte de la dinámica natural de los bosques.