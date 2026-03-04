Panamá, 04 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fauna silvestre

    Yaguarundí rescatado en Herrera es trasladado a la capital para cirugía y recuperación

    Henry Cárdenas P.
    Yaguarundí rescatado en Herrera es trasladado a la capital para cirugía y recuperación
    El yaguarundí es un felino silvestre que cumple un papel importante en el equilibrio de los ecosistema. Cortesía

    El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el ejemplar de yaguarundí que fue rescatado en días pasados en Pesé, provincia de Herrera, fue trasladado a la ciudad capital para ser sometido a un procedimiento quirúrgico y empezar el proceso de recuperación.

    Se informó que el felino fue rescatado por agentes del Servicio Policial Ambiental, Rural y Turística en la vía que conduce hacia el distrito de Pesé y trasladado a la Dirección Regional de MiAmbiente, donde recibió las primeras atenciones.

    La médica veterinaria de la entidad regional, Ana Angulo, informó que tras la evaluación médica se detectaron lesiones en las extremidades posteriores, entre ellas, una fractura en el miembro pélvico izquierdo, específicamente a nivel del fémur.

    Se resalta que este tipo de lesión representa un riesgo para la movilidad y supervivencia del animal en su hábitat natural.

    Ante la gravedad de la lesión, el felino fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre en la ciudad de Panamá, donde un médico veterinario especialista en ortopedia realizará el procedimiento quirúrgico correspondiente.

    “Lo primordial es corregir la lesión, procurar su recuperación y, de ser viable, evaluar posteriormente la posibilidad de su reinserción en el medio natural”, indicó Angulo, de acuerdo con un comunicado de MiAmbiente.

    La entidad recordó que el yaguarundí es un felino silvestre que cumple un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas, ya que contribuye al control de poblaciones de pequeños vertebrados y forma parte de la dinámica natural de los bosques.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más
    • Panamá extiende invitación a 12 países para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal. Leer más