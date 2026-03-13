7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’

Felipe Llambías - BBC News Mundo

El chileno Smiljan Radić fue anunciado este jueves como ganador del premio Pritzker de arquitectura 2026, el mayor galardón de esta disciplina en el mundo.

“A través de una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, Smiljan Radić prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión injustificada de certeza”, dijo el jurado.

“Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados —casi a punto de desaparecer—, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida”, agregó.

Según la organización, las construcciones de Radić pueden estar parcialmente empotradas en el suelo, como el Mestizo Restaurant de Santiago; diseñadas para protegerse de las inclemencias del tiempo, como en la Casa Pite; o creadas a partir de la readaptación, en lugar de la destrucción y el remplazo, como en Chile Antes de Chile, la extensión del Museo Chileno de Arte Precolombino de la capital chilena.

Smiljan Radić. / The Pritzker Architecture Prize

Radić tiene, según el premio Pritzker, una obra que “parece austera o elemental”, donde predominan materiales como el hormigón, la piedra, la madera y el vidrio, “pero esta impresión esconde una ingeniería y una construcción precisas” que dan “forma al peso, la luz, el sonido y el espacio”.

“La construcción se convierte en una especie de narración, donde la textura y la masa tienen tanto significado como la forma”, dijo la organización en un comunicado.

Aquí te mostramos 7 de sus edificaciones más destacadas, según el premio Pritzker.

1. Teatro Biobío

El Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción. / Iwan Baan

Fachada iluminada de un edificio moderno con paneles superpuestos y estructura metálica visible durante la noche. / Cristobal Palma

Fachada inclinada de un edificio moderno con estructura metálica expuesta y ventanales amplios al atardecer. / Iwan Baan

Interior amplio con estructura de hormigón y metal, columnas expuestas y una escalera central iluminada por luz natural. / Hisao Suzuki

Escalera caracol metálica integrada en una estructura industrial con marcos y pasarelas de acero. / Iwan Baan

Auditorio amplio visto desde el escenario, con varias balconadas, paredes acústicas oscuras y un techo iluminado con estructura metálica. / Hisao Suzuki

2. Viña Vik

La bodega de Viña Vik está rodeada de montañas. / Cristobal Palma

Viña Vik está ubicada en Millahue, a 160 kilómetros al sur de Santiago. / Cristobal Palma

Patio con lámina de agua y rocas dispersas, enmarcado por un muro recto y un paisaje de montañas bajo un cielo despejado. / Cristobal Palma

Vista interior hacia un gran ventanal que enmarca un patio con rocas, con montañas al fondo. / Cristobal Palma

3. Mestizo Restaurant

Mestizo Restaurant en Santiago, Chile. / Gonzalo Puga

Edificio de líneas modernas con techo en voladizo, grandes bloques de piedra y amplias superficies de vidrio sobre una plataforma inclinada. / Gonzalo Puga

Interior sombreado con techo estructural visible, grandes vigas y columnas de piedra, abierto hacia un paisaje exterior iluminado. / Gonzalo Puga

4. Casa para el Poema del Ángulo Recto

La Casa para el Poema del Ángulo Recto está en la ciudad de Vilches, también en Chile. / Smiljan Radić

Estructura oscura de formas curvas y volumen inclinado, ubicada en un bosque de árboles altos y sin hojas. / Cristobal Palma

Interior de una casa con grandes ventanales que dan a un patio arbolado, una cocina con estufa antigua y una mesa de madera bajo un techo inclinado revestido en madera. / Gonzalo Puga

Interior de madera con ramas escultóricas y lucernarios que muestran el follaje exterior. / Gonzalo Puga

5. Casa Pite

La Casa Pite se ubica en la localidad chilena de Papudo. / © Erieta Attali

Interior oscuro con techo de hormigón y un comedor abierto hacia el mar mediante grandes ventanales. / Hisao Suzuki

Espacio interior con muros de hormigón y piso de madera que se abre mediante un gran ventanal hacia una vista costera amplia. / Cristobal Palma

6. Serpentine Gallery Pavilion

El Serpentine Gallery Pavilion fue erigido por Radić en Londres. / Iwan Baan

Estructura con techo ondulante dorado, soportes metálicos expuestos y áreas de mesas, ocupada por visitantes en un entorno semiabierto. / Iwan Baan

7. Casa del Carbonero

La Casa del Carbonero en Melipilla, Chile. / Smiljan Radić

El premio ya lo ganó en 2016 un chileno, Alejandro Aravena, quien desde 2021 preside el jurado.

En el pasado también recibieron este galardón dos destacados arquitectos latinoamericanos: el mexicano Luis Barragán (1980) y el brasileño Oscar Niemeyer (1988).

