Panamá, 13 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’

    BBC News Mundo
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Teatro Regional del Biobío en Concepción, Chile. Iwan Baan

    Felipe Llambías - BBC News Mundo

    El chileno Smiljan Radić fue anunciado este jueves como ganador del premio Pritzker de arquitectura 2026, el mayor galardón de esta disciplina en el mundo.

    “A través de una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, Smiljan Radić prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión injustificada de certeza”, dijo el jurado.

    “Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados —casi a punto de desaparecer—, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida”, agregó.

    Según la organización, las construcciones de Radić pueden estar parcialmente empotradas en el suelo, como el Mestizo Restaurant de Santiago; diseñadas para protegerse de las inclemencias del tiempo, como en la Casa Pite; o creadas a partir de la readaptación, en lugar de la destrucción y el remplazo, como en Chile Antes de Chile, la extensión del Museo Chileno de Arte Precolombino de la capital chilena.

    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Smiljan Radić. / The Pritzker Architecture Prize

    Radić tiene, según el premio Pritzker, una obra que “parece austera o elemental”, donde predominan materiales como el hormigón, la piedra, la madera y el vidrio, “pero esta impresión esconde una ingeniería y una construcción precisas” que dan “forma al peso, la luz, el sonido y el espacio”.

    “La construcción se convierte en una especie de narración, donde la textura y la masa tienen tanto significado como la forma”, dijo la organización en un comunicado.

    Aquí te mostramos 7 de sus edificaciones más destacadas, según el premio Pritzker.

    1. Teatro Biobío

    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    El Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción. / Iwan Baan
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Fachada iluminada de un edificio moderno con paneles superpuestos y estructura metálica visible durante la noche. / Cristobal Palma
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Fachada inclinada de un edificio moderno con estructura metálica expuesta y ventanales amplios al atardecer. / Iwan Baan
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Interior amplio con estructura de hormigón y metal, columnas expuestas y una escalera central iluminada por luz natural. / Hisao Suzuki
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Escalera caracol metálica integrada en una estructura industrial con marcos y pasarelas de acero. / Iwan Baan
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Auditorio amplio visto desde el escenario, con varias balconadas, paredes acústicas oscuras y un techo iluminado con estructura metálica. / Hisao Suzuki

    2. Viña Vik

    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    La bodega de Viña Vik está rodeada de montañas. / Cristobal Palma
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Viña Vik está ubicada en Millahue, a 160 kilómetros al sur de Santiago. / Cristobal Palma
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Patio con lámina de agua y rocas dispersas, enmarcado por un muro recto y un paisaje de montañas bajo un cielo despejado. / Cristobal Palma
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Vista interior hacia un gran ventanal que enmarca un patio con rocas, con montañas al fondo. / Cristobal Palma

    3. Mestizo Restaurant

    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Mestizo Restaurant en Santiago, Chile. / Gonzalo Puga
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Edificio de líneas modernas con techo en voladizo, grandes bloques de piedra y amplias superficies de vidrio sobre una plataforma inclinada. / Gonzalo Puga
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Interior sombreado con techo estructural visible, grandes vigas y columnas de piedra, abierto hacia un paisaje exterior iluminado. / Gonzalo Puga

    4. Casa para el Poema del Ángulo Recto

    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    La Casa para el Poema del Ángulo Recto está en la ciudad de Vilches, también en Chile. / Smiljan Radić
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Estructura oscura de formas curvas y volumen inclinado, ubicada en un bosque de árboles altos y sin hojas. / Cristobal Palma
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Interior de una casa con grandes ventanales que dan a un patio arbolado, una cocina con estufa antigua y una mesa de madera bajo un techo inclinado revestido en madera. / Gonzalo Puga
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Interior de madera con ramas escultóricas y lucernarios que muestran el follaje exterior. / Gonzalo Puga

    5. Casa Pite

    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    La Casa Pite se ubica en la localidad chilena de Papudo. / © Erieta Attali
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Interior oscuro con techo de hormigón y un comedor abierto hacia el mar mediante grandes ventanales. / Hisao Suzuki
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Espacio interior con muros de hormigón y piso de madera que se abre mediante un gran ventanal hacia una vista costera amplia. / Cristobal Palma

    6. Serpentine Gallery Pavilion

    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    El Serpentine Gallery Pavilion fue erigido por Radić en Londres. / Iwan Baan
    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    Estructura con techo ondulante dorado, soportes metálicos expuestos y áreas de mesas, ocupada por visitantes en un entorno semiabierto. / Iwan Baan

    7. Casa del Carbonero

    7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el ‘Nobel de la arquitectura’
    La Casa del Carbonero en Melipilla, Chile. / Smiljan Radić

    El premio ya lo ganó en 2016 un chileno, Alejandro Aravena, quien desde 2021 preside el jurado.

    En el pasado también recibieron este galardón dos destacados arquitectos latinoamericanos: el mexicano Luis Barragán (1980) y el brasileño Oscar Niemeyer (1988).

    Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

    Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

    También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

    Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

    BBC News Mundo


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Estas son las ‘mafias’ que se han destapado en la Caja de Seguro Social. Leer más
    • Retiro de mesas y sillas en Casco Antiguo genera respaldo de comerciantes y llamado a prudencia. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más