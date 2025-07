Arte Guna: Konsuet y Kantule

Los Gunas (anteriormente llamados Tules, Kunas o Cunas), han vivido en el este de Panamá, durante al menos dos siglos.

La tradición oral sostiene que los gunas emigraron al archipiélago de San Blas desde Colombia después del siglo XVI. Hoy en día, se estima que hay 50,000 gunas; casi 32,000 viven en las islas del archipiélago; 8,000 viven en tierras tribales a lo largo de la costa y muchos viven fuera del territorio comarcal, principalmente en la capital.

La estructura raizal de las creencias tradicionales de los gunas se basa en tres conceptos principales -Dios, la naturaleza y el cosmos-.

Según la religión guna, el mundo fue creado por Dios (Paba Tummat), y la Gran Madre, (Nan Tummat), quienes continúan vigilando las acciones diarias de todos.

Los gunas se identifican fuertemente con la naturaleza, y sus ricas tradiciones orales están llenas de canciones, himnos y oraciones que narran la belleza y la majestuosidad del viento, la tierra y el mar. Para los gunas, las personas y la naturaleza son consideradas partes de la misma entidad y, por lo tanto, las reglas de la naturaleza siguen la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte.

La organización política guna se fundamenta y se estructura en el Ibeorkun (la casa de reuniones comunitarias o Casa del Congreso). Aquí, los hombres se reúnen para discutir sobre los acontecimientos locales, tomar decisiones sobre problemas importantes y escuchar los consejos de los jefes (chamanes o sahilas).

En los últimos años, la cultura guna ha estado bajo la creciente amenaza de la occidentalización, especialmente a medida que los jóvenes Guna son atraídos a la ciudad de Panamá en busca de empleo y mayores oportunidades. Pese a ello, la cultura guna ha logrado sobrevivir a innumerables intentos de invasión y alienación cultural. Las comunidades están tan comprometidas hoy con preservar su identidad, como lo estaban cuando llegaron los españoles por estas tierras hace más de 500 años.

En este contexto, Lucio López Cansuet (Kansuet) y Oswaldo de León kantule (Kantule) son dos artistas plásticos de la etnia guna, de extraordinaria trascendencia en el mundo cultural y artístico de nuestro país, y fieles exponentes y defensores de la cultura guna, más allá de nuestras fronteras.

Por ejemplo, Kansuet es uno de los pintores panameños más reconocidos de su generación. Su obra es una reflexión plástica sobre la convivencia y armonía entre el ser humano y el mundo natural y espiritual, tan esencial en la cultura guna. Su musa y símbolo de la esencia guna y sus tradiciones es su hija Alyson, figura central de sus obras, al igual que la ancestral y simbólica “hamaca”. A propósito de este elemento de la cultura guna, la hamaca es el centro de todo, es un símbolo de conexión con la naturaleza. Por ejemplo, los sahilas, o guías espirituales, siempre están en una hamaca dentro de la Casa del Congreso, y si van a cantar en sus ceremonias lo hacen en una hamaca. -Todo es hamaca y yo, pues, no me puedo separar de la hamaca con más razón- advierte el artista.

Su obra forma parte de importantes colecciones privadas y públicas en Panamá y en el extranjero. Al respecto, la curadora de arte Gladys B. Turner confirmó en su momento, lo relevante de la obra de este artista, en el texto que escribió sobre su muestra individual “Semillas al viento” -Los cuadros de Kansuet nos revelan una dimensión emocional y existencial poco común: Kansuet no ha abandonado el paraíso; Kansuet vive en él-.

En adición a ello, hace algunos años, se publicó el libro Mestizaje and Globalization. Transformations of Identity and Power, editado por Stefanie Wickstrom y Phillipe D. Young. En la portada, se imprimió ‘Cautiva’, una pintura de Kansuet en la que aparece el rostro de una niña (su hija), envuelta en enredaderas que descienden desde arriba, dejándola inmóvil, obra que hace una sutil y espléndida referencia estética tanto a la inocencia como a la libertad.

Por su parte, Oswaldo De León Kantule (Kantule), nacido en Ustupu en la comarca Guna Yala, también creció rodeado de los colores y las formas de la naturaleza, elementos que constituyen la esencia temática de su obra. El trabajo artístico de Kantule está profundamente influido por la simbología de su pueblo. La mola, el textil tradicional Guna, es una de sus principales inspiraciones. El artista no solo rescata la tradición, sino que la reinventa al integrar elementos contemporáneos en su obra. -Fusionó la simbología sagrada de los Guna con los símbolos actuales que rodean al ser humano-, dice Kantule.

Su proceso creativo está fundamentado en los principios y valores del arte tradicional Guna, como lo son -la dualidad, la abstracción y la multidimensionalidad-.

En la actualidad, Kantule reside en Ontario (Canadá) en compañía de su esposa (canadiense) y sus dos hijas.

El año 2024, Kantule logró un hito histórico al participar en la Bienal de Venecia, uno de los eventos de arte más importantes del mundo. Sin embargo, paradójicamente, no lo hizo representando a Panamá, sino a Bolivia. La oportunidad surgió cuando Rusia, debido a su conflicto con Ucrania, cedió su pabellón en la Bienal a Bolivia, país que decidió abrir el espacio a artistas de toda América, e incluyó a artistas del continente en su representación. Así fue como Kantule llegó a formar parte de este evento internacional, considerado por muchos como la Meca del arte. No obstante, el reconocimiento internacional de Kantule se consolidó aún más, este año (2025), cuando obtuvo el primer lugar en el premio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), con la obra titulada -Un día de pesca-, que representa a una familia guna navegando en su cayuco, con una vela hecha de mariposas y peces que emergen del agua en un entorno mágico. -La pintura está inspirada en mis recuerdos de infancia, cuando salía a pescar con mi padre. Me enseñó a respetar la naturaleza y a no abusar de los recursos-, relató el artista.

En efecto, la esencia de la cultura guna, se ve reflejada admirablemente, en las obras de estos dos artistas, que han sabido mantener, un pie en el mundo y otro en sus raíces.

