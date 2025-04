Arte panameño conquista Venecia: un hito histórico en la Bienal

Panamá cerró con éxito su primera participación nacional en la Bienal de Arte de Venecia, el evento artístico más prestigioso del mundo, marcando un hito histórico que posiciona al país en el panorama artístico internacional.

La exposición “Surcos: En el cuerpo y en la tierra”, presentada en la 60ª edición de la Bienal, atrajo la atención de más de 45,000 visitantes.

A través de una narrativa colectiva, los reconocidos artistas Brooke Alfaro, Isabel De Obaldía, Giana De Dier y Cisco Merel abordaron la migración como uno de los desafíos humanitarios más urgentes de nuestra era.

Las obras ofrecieron una experiencia inmersiva que conectó al público con historias de resiliencia, vulnerabilidad y esperanza, destacando la profunda relación histórica de Panamá con los movimientos migratorios.

El pabellón panameño recibió elogios de críticos especializados y fue destacado por prestigiosos medios internacionales. The Art Newspaper incluyó al pabellón en su lista de “Venice Biennale 2024: the must-see pavilions around town”. Asimismo, publicaciones como Le Monde (París), ArtReview (Londres) y Artforum (Nueva York) resaltaron la calidad artística de la muestra.

La realización de este proyecto fue posible gracias al esfuerzo colaborativo de un equipo curatorial liderado por Ana Elizabeth González y Mónica Kupfer, junto con la directora de proyecto Luz Bonadies, la directora gráfica y de comunicación Mariana Núñez, la comisaria Itzela Quirós y el equipo de exposición conformado por Román Flórez y Mirielle Robles.

“Nuestro pabellón es un puente que conectará a Panamá con el resto del mundo, un espacio donde nuestras voces, nuestras historias y nuestras experiencias encontrarán eco y resonancia”, afirmó Ana Elizabeth González, directora ejecutiva del Museo del Canal.

El éxito del pabellón no concluye en Venecia. En abril de 2025, las obras serán exhibidas en el Museo del Canal, donde se espera que continúen inspirando a nuevas audiencias y fomentando diálogos esenciales sobre la migración, el territorio y la identidad.