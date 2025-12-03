Artista panameño Cisco Merel debutará en Art Basel Miami Beach 2025 con una muestra individual

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El artista panameño Cisco Merel será uno de los protagonistas de Art Basel Miami Beach 2025, una de las ferias de arte más importantes del mundo, donde presentará su exposición individual Los panameños del parque de Miami.

La muestra será presentada por la galería Zielinsky en la sección Positions, espacio dedicado a artistas con propuestas emergentes y de alto impacto. Estará abierta del 5 al 7 de diciembre de 2025.

Merel (ciudad de Panamá, 1981), de ascendencia chino-afro-panameña, utiliza la abstracción para explorar temas relacionados con la arquitectura, los contrastes sociales, la memoria colectiva y el arte popular.

Para el artista, esta participación representa un punto clave en una trayectoria que en los últimos años lo ha llevado al Pabellón de Panamá en la Bienal de Venecia y a una exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá.

Una propuesta sobre comunidad, memoria y territorio

Los panameños del parque de Miami [The Panamanians of Miami Park] toma su nombre de una comunidad panameña en Facebook, utilizada por migrantes para compartir logros, música, gastronomía y tradiciones, manteniendo vivo su vínculo cultural.

Desde esa idea de pertenencia, Merel articula tres ejes centrales: gente (comunidad), sangre (ascendencia) y tierra (afecto y territorio).

El proyecto incluye tres componentes principales:

+ Una instalación activada mediante un ritual comunitario.

+ Un mural creado con barro de Panamá y Miami.

+ Una serie de pinturas que forman parte de su investigación.

La instalación: tradición panameña en un contexto global

Uno de los elementos más destacados de la muestra es una nueva versión de La Pisada, una escultura hecha de tierra, paja y madera que será “activada” durante los días previos a la feria a través de la Junta de Embarre, una práctica colectiva del campo panameño en la que vecinos, familiares y amigos se unen para construir una casa de quincha (barro y paja).

La acción incluirá música, baile, banderas y elementos tradicionales que evocan las dinámicas rurales y el sentido de solidaridad. Incluso las botellas de cerveza usadas durante el ritual serán exhibidas en el stand como parte del registro del proceso comunitario.

Un mural que mezcla tierras de Panamá y Miami

El mural cubrirá las tres paredes del stand y será elaborado con una mezcla de barro proveniente de ambos territorios.

Este recurso permite a Merel conectar la experiencia migratoria con las técnicas tradicionales de construcción colectiva en Panamá, donde la tierra es material, hogar e identidad al mismo tiempo.

En tanto, las obras sobre lienzo, entre ellas Silencio Solar y El mundo de aquí y ahora, forman parte de la exploración del artista sobre el hiperlito, un “megalito fantástico” que cambia de forma y significado. Estas pinturas funcionan como una suerte de notación musical visual, donde variaciones cromáticas y geométricas representan estados de intensidad, ritmo y transformación.

Cisco Merel | El Lugar del Regreso, de la serie Hiperlítica, 2025, acrílico sobre lienzo, 152 x 122 cm [59,84 x 48,03 in]

Con esta serie, Merel busca capturar momentos fijos dentro de una estructura en permanente mutación, integrando elementos escultóricos dentro de la bidimensionalidad del lienzo.

Trayectoria y relevancia internacional

Además de su presencia en la Bienal de Venecia y el MAC Panamá, Merel ha participado en exposiciones en Nueva York, Los Ángeles, La Habana, Panamá, Tegucigalpa y Amberes, consolidando una trayectoria que lo posiciona como una de las voces contemporáneas más relevantes de Centroamérica.

Su debut en Art Basel Miami Beach coloca su obra ante coleccionistas, curadores y museos de todo el mundo, abriendo un nuevo capítulo para su carrera y para la presencia del arte panameño en escenarios internacionales.

