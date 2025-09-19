Panamá, 19 de septiembre del 2025

    Diplomacia de la realeza

    Así fue la despedida que le dio el rey Carlos III al presidente de Estados Unidos en Windsor

    EFE
    Una foto facilitada por el Ministerio de Defensa británico muestra al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (CR), en el Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el pasado 17 de septiembre de 2025, junto al rey Carlos III de Gran Bretaña. EFE/EPA/Tim Hammond/RAF/UK

    El rey Carlos III despidió el jueves 18 de septiembre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, donde el mandatario republicano se hospedó como parte de su visita de Estado de dos días al Reino Unido.

    Trump partió en su limusina ‘La Bestia’ para dirigirse a Chequers, la residencia de campo de Keir Starmer, donde se celebrará una reunión bilateral con el primer ministro británico, mientras la primera dama, Melania Trump, se ha quedado en Windsor para participar en otros eventos con la reina Camila y la princesa de Gales, Catalina.

    Carlos III ofreció la noche del 17 de septiembre un banquete de Estado en honor del presidente estadounidense y destacó la especial relación que mantienen el Reino Unido y EUA en diversos ámbitos.

    Por la noche, el Rey, acompañado por la Reina y miembros de la Familia Real, ofreció un banquete de estado en el St George's Hall para el Presidente y la Primera Dama.

    El mandatario republicano, por su parte, elogió al Reino Unido y destacó “el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido “como algo “eterno” e “inquebrantable”.

    Un paseo en carruaje, revista de tropas, una visita por la colección real y un majestuoso banquete fueron algunos de los momentos que el rey Carlos III y la reina Camila brindaron a Trump.

    El Presidente Donald Trump junto al rey Carlos III en un carruaje real de camino al Castillo de Windsor. EFE

    El mandatario estadounidense también visitó la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

    En la jornada política también se incluyó la reunión entre Trump y Starmer que sellaron acuerdos para cooperar en la construcción de plantas de energía nuclear y “miles de millones de dólares” en inversión en tecnología que involucran a importantes empresas de tecnología como Nvidia, OpenAI y Microsoft.

    En la foto (de izq. a der.) a la primera dama estadounidense, Melania Trump, al presidente estadounidense, Donald J. Trump, al rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila mientras pasan revista a la Guardia de Honor durante la visita de Estado del presidente estadounidense al Castillo de Windsor, en Windsor, Reino Unido, el 17 de septiembre de 2025. EFE/EPA/Tim Hammond/RAF/UK MOD

    Esta es la segunda visita de Estado que hace Trump al Reino Unido, tras la de 2019 durante el reinado de Isabel II.

    EFE

    Agencia de noticias

