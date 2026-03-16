Ballet Nacional presenta temporada 2026 con clásicos, festival internacional y giras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ballet Nacional de Panamá, del Ministerio de Cultura de Panamá, anunció una temporada artística 2026 que promete ser “épica”, con más de 30 actividades entre grandes producciones del repertorio clásico, galas especiales, un festival internacional, funciones conmemorativas y giras dentro y fuera del país.

La programación fue presentada en conferencia de prensa.

Allí el director de la compañía, Sasa Adamovic, destacó el intenso trabajo que implica llevar adelante una agenda de esta magnitud. “Se trata de una temporada bastante cargada, lo que la hace un tanto difícil, pero pese al cansancio le estamos poniendo mucho empeño y dedicación”, afirmó.

El Ballet Nacional de Panamá anuncia temporada 2026 con más de 30 actividades. Foto/Cortesía

Adamovic subrayó que el compromiso de los bailarines es constante. “Nuestros artistas ensayan para tres obras grandes. Nunca se detienen, incluso sábados y domingos, dedicando su tiempo al arte”, añadió.

En el encuentro con los medios también participaron la directora de la Compañía Nacional de Danzas, Gloria Barrios; el coreógrafo invitado David Makhateli; y César Robles, del Patronato del Teatro Nacional de Panamá.

El Ballet Nacional de Panamá presentó su temporada artística 2026. Foto/Cortesía

Durante el anuncio también se resaltó el impacto alcanzado por la compañía en 2025, cuando más de 47 mil personas asistieron a sus presentaciones, reflejando el creciente interés del público por la danza y el fortalecimiento del ballet en el país.

Una temporada con grandes clásicos

La temporada iniciará formalmente con uno de los títulos más emblemáticos del repertorio universal, El lago de los cisnes, que se presentará del 27 al 29 de marzo en el Teatro Nacional de Panamá, con coreografía de Konstantin Kostjukov y la participación de bailarines invitados.

En abril, la compañía realizará una gira internacional a México, del 14 al 19, con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y el intercambio artístico con públicos y compañías del exterior.

Ese mismo mes, el Ballet Nacional celebrará el Día Internacional de la Danza con funciones especiales el 25 y 26 de abril en el Teatro Nacional, presentando un repertorio que reunirá piezas del ballet clásico y contemporáneo.

La programación continuará con otra gran producción del repertorio clásico: El corsario, con coreografía de David Makhateli, que se presentará del 7 al 10 de mayo en el Teatro Anayansi. La obra es reconocida por su virtuosismo técnico y espectacularidad escénica. “Quiero ver la obra tanto como todos ustedes”, expresó Makhateli durante el encuentro con los medios.

En junio, Panamá se convertirá en punto de encuentro para artistas y amantes del ballet con la realización del Festival de Danza, que incluirá una gala de apertura el 3 de junio, presentaciones el 4 y 5 de junio y la Gala de Clausura junto con la Gala Juvenil el 6 de junio en el Teatro Multimodal Áurea ‘Baby’ Torrijos. El evento reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales.

'Romeo y Julieta’ por el aniversario

La segunda mitad del año traerá una de las producciones más esperadas: Romeo y Julieta, con coreografía de Sophie Sarrote, que se presentará del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre en el Teatro Nacional.

La obra formará parte de las celebraciones por el 55 aniversario del Ballet Nacional de Panamá.

Posteriormente, en octubre, llegará otro gran clásico del repertorio: La bella durmiente, con funciones del 23 al 25 de octubre en el Teatro Nacional.

La temporada cerrará con el reconocido coreógrafo David Makhateli, quien remontará el clásico navideño El cascanueces, con funciones del 5 al 13 de diciembre en el Teatro Nacional.

La producción también realizará una gira nacional a Boquete y Colón, antes de regresar a la capital con presentaciones el 21 y 22 de diciembre en el Teatro Anayansi.

Los bailarines

En la presentación de la temporada artística también participaron destacados integrantes de la compañía, entre ellos la primera figura Ana Lorena Boyd y los bailarines principales Yahir Castro, Melissa Gaona y Rafael Espinosa.

Gaona destacó el reto técnico y artístico que representa El lago de los cisnes, obra que abrirá la temporada.

También expresó su entusiasmo por El corsario, que por primera vez se presentará completo en Panamá.

“Siempre se ha hecho como fragmento, pero ahora será la puesta en escena del ballet completo y estamos muy emocionados”, señaló.

Melissa Gaona, bailarina principal del Ballet Nacional de Panamá.

La bailarina agregó que la obra exige una gran interpretación escénica. “Queremos llegar al público y contar la historia, alcanzar ese nivel técnico exigente de las grandes compañías internacionales”.

Además, invitó al público a asistir a las funciones. “Estamos felices de bailar y expresar nuestro amor por la danza”, afirmó.

El Ballet Nacional de Panamá, que fue creado en 1972, es considerado la compañía de danza clásica más prestigiosa del país. Con más de cinco décadas de trayectoria, su repertorio fusiona el ballet clásico, neoclásico y contemporáneo con estilizaciones del folclore panameño.