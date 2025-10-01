Bristol Panama, A Registry Collection Hotel´s nombra a Marcela Steffens como nueva Gerente General

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

En Bristol Panama anunciamos con orgullo el nombramiento de Marcela Steffens como nuestra nueva Gerente General, fortaleciendo así el posicionamiento del hotel como referente de hospitalidad en la región.

Con más de 25 años de experiencia en la industria, Marcela ha liderado propiedades icónicas en América Latina, consolidando su reputación como una ejecutiva con visión estratégica, enfoque humano e impecable trayectoria. Entre sus logros más recientes destacan la apertura y gestión del Marriott Barranquilla Hotel, así como su liderazgo en el JW Marriott El Convento Cusco, reconocido como uno de los hoteles más emblemáticos de la región. Bajo su dirección, ambas propiedades fueron incluidas en la lista internacional 50 Best Discovery en 2024 y 2025, y el JW Marriott Cusco recibió además la mención Hotel Recommended por parte de Forbes Travel Guide.

Su relación con Panamá tiene un valor especial, en los inicios de su carrera, Marcela trabajó en posiciones clave en el país, incluyendo su paso por el área comercial de Bristol Panama.

Durante esos años creó un vínculo profundo con la cultura, la calidez de la gente y el dinamismo de la ciudad, un lazo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que hoy hace que su regreso sea aún más significativo.

Para Bristol Panama, contar nuevamente con su liderazgo simboliza no solo un capítulo de crecimiento, sino también la consolidación de una visión compartida: impulsar la innovación, mantener la excelencia en el servicio y enriquecer la experiencia de cada huésped con la autenticidad y el espíritu vibrante que caracterizan a nuestro país.

“Es un honor regresar a Panamá y liderar un ícono como el Hotel Bristol, un lugar que forma parte de mi historia profesional y que hoy me brinda la oportunidad de continuar elevando su propuesta en hospitalidad, servicio y experiencias memorables”, expresó Steffens.

El regreso de Marcela Steffens marca el inicio de una etapa renovada en la que Bristol Panama continuará siendo un santuario urbano que combina hospitalidad de clase mundial con la esencia vibrante de Panamá, ofreciendo experiencias únicas que trascienden cada estadía.

Bristol Panama, A Registry Collection Hotel, es mucho más que un lugar donde hospedarse: es un refugio urbano diseñado para ofrecer serenidad, distinción y una experiencia auténticamente panameña. Desde sus habitaciones clásicas y sofisticadas hasta su servicio de clase mundial, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para que el huésped se sienta acogido, cómodo y verdaderamente inspirado.

Lo que distingue a Bristol Panama es su capacidad de capturar la esencia del destino. El arte local, presente en cada rincón, transforma sus espacios en una galería viva, donde las obras de talentosos artistas panameños dialogan con una arquitectura atemporal. La identidad cultural se revela también en The Spa at Bristol, en su propuesta de bienestar integral, y en SalSiPuedes, su emblemático restaurante que celebra una cocina ecléctica con seis influencias distintas. Cada plato cuenta una historia, y cada velada puede culminar con un cóctel de autor en el sofisticado B | Le Bar du Bristol, un rincón íntimo donde la mixología y la música se entrelazan.

Desde su apertura en 1997, sus elegantes puertas han dado la bienvenida a viajeros exigentes, líderes empresariales y exploradores modernos. Su ubicación privilegiada en el corazón del distrito financiero de Ciudad de Panamá lo convierte en el punto de partida ideal tanto para quienes vienen por negocios como para quienes desean descubrir los tesoros culturales a solo unos pasos. En Bristol Panama, la hospitalidad se vive con arte, calidez y autenticidad. Aquí, cada estancia se convierte en una experiencia memorable.