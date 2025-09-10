Cartier celebra a su ícono felino

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La pantera de Cartier no se domestica. Se proyecta. Se multiplica. Se impone en el cielo urbano como una presencia magnética, libre y desafiante. Con su nueva campaña, la Maison rinde homenaje a su ícono más emblemático: la pantera, símbolo eterno de fuerza, elegancia y carácter.

Desde el 1 de septiembre, las principales ciudades del mundo se han convertido en el escenario de una experiencia visual sin precedentes. Cartier lanza una serie de instalaciones digitales a gran escala donde el felino aparece como protagonista absoluto. En Tokio, la intersección de Shibuya vibra con un tríptico monumental. En Las Vegas, la pantera toma forma tridimensional en la descomunal Exosphere de la Sphere: una pantalla curva de más de 53,000 m² donde el animal parece salir al encuentro del público.

La pantera también domina el corazón del Barrio Latino de París, desde lo alto de la fuente de Saint-Michel, e hipnotiza a transeúntes en puntos emblemáticos de ciudades como Dubai, Londres, Shanghai y Nueva York. En cada lugar, la puesta en escena varía, pero la narrativa es la misma: la pantera es el alma visual de Cartier.

Su silueta, a veces insinuada, otras veces rotunda, interactúa con las letras del logotipo: una pata que cruza la C o la R, una mirada que basta para evocar el nombre de la Maison. La experiencia se extiende incluso al plano virtual, con códigos QR que permiten observarla desde nuevas dimensiones.

Con esta campaña global, Cartier reafirma su visión de lujo contemporáneo. Una visión que no está quieta. Como la pantera: se mueve con poder, elegancia y determinación.

Les invitamos a visitar la boutique Cartier, ubicada en el mall Multiplaza, Luxury Avenue.