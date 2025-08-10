Centro Cultural de España en Panamá anuncia actividades y talleres para 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Embajada de España y el Centro Cultural de España – Casa del Soldado, ubicado en el Casco Antiguo, presentaron su programación cultural para agosto, septiembre y octubre de 2025.

Durante el anuncio, Elena González, directora del Centro Cultural, destacó que, además de promover la cultura y el patrimonio de España, esta agenda busca fomentar el diálogo y tender puentes duraderos entre artistas y agentes culturales de Panamá y España.

González estuvo acompañada por Jorge Peralta, ministro consejero de la Embajada, quien reafirmó el compromiso de España con el intercambio cultural como herramienta para fortalecer los lazos entre ambos países.

La programación se articula en torno a cuatro ejes temáticos:

Hacer barrio, hacer ciudad – Promueve la cultura de proximidad y la participación comunitaria en el Casco Antiguo, en colaboración con asociaciones locales, con el objetivo de revitalizar espacios públicos y reforzar la identidad barrial. Memoria y territorio – Espacio de reflexión junto a artistas, escritores e historiadores sobre la memoria colectiva y los derechos humanos en Panamá. Panamá somos todos – Programa inclusivo que celebra la diversidad cultural, visibilizando a comunidades indígenas, afrodescendientes, LGBTQ+ y personas con discapacidad. Sembrando conciencias – Iniciativa ambiental que promueve la conciencia ecológica desde la cultura, abordando la biodiversidad panameña y el cambio climático.

Entre las actividades más destacadas está la participación de compañías españolas en festivales como PRISMA (danza contemporánea) y Panamá Flamenco, así como el lanzamiento del ciclo Ventana del Cine Español en colaboración con el Cine Universitario.

Durante la Feria Internacional del Libro (11 al 17 de agosto), se rendirá homenaje a tres figuras esenciales de la literatura española: Carmen Martín Gaite, Ángel González y Antonio Machado.

Asimismo, se conmemorarán los 50 años del inicio del proceso democrático en España (1975-2025) con la exposición “Revolución a golpe de tinta”, mesas redondas y testimonios de panameños vinculados a esos acontecimientos históricos.

La programación incluye además el proyecto Torrente de canciones, que explora la conexión entre la canción de autor urbana y la décima rural como expresión cultural compartida.

En el ámbito formativo, se impartirán talleres, becas y capacitaciones en arte contemporáneo, dramaturgia y danza. Entre ellos, el seminario Diálogos del Istmo con la Fundación Los Carbonell, y el programa Método: curatorial junto al Museo de Arte Contemporáneo. También habrá talleres impartidos por Alberto Conejero (Premio Nacional de Literatura Dramática 2019) y la coreógrafa Susana Pous.

En la presentación de la agenda a los medios de comunicación se resaltó que el Centro Cultural no es solo un espacio físico en el Casco Antiguo, sino un verdadero ecosistema de encuentro, reflexión y aprendizaje abierto a toda la ciudadanía.

Para más información sobre la programación, se puede escribir al correo: cc.panama@aecid.es.