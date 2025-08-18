Panamá, 18 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ventana del Cine Español

    Cine Universitario proyectará cinco filmes españoles icónicos en agosto

    Getzalette Reyes
    Cine Universitario proyectará cinco filmes españoles icónicos en agosto
    "El Bola" es una película dramática española del año 2000 dirigida por Achero Mañas. Foto/Cortesía

    El Cine Universitario de la Universidad de Panamá acogerá este mes de agosto la Retrospectiva Premios Goya: Favoritos de los Panameños, un ciclo que reúne cinco películas españolas consideradas clásicos contemporáneos por su calidad e impacto internacional.

    La iniciativa forma parte de La Ventana del Cine Español, organizada por la Embajada de España, la Cooperación Española, el Centro Cultural de España y el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU).

    El programa busca acercar al público panameño a lo mejor de la cinematografía contemporánea española, con entrada gratuita, se informó a través de un comunicado.

    Programación del ciclo

    • Lunes 25 de agosto: La lengua de las mariposas (1999), de José Luis Cuerda, presentada por Edgar Soberón, presidente del Centro de Imagen y Sonido.

    • Martes 26: La buena estrella (1997), de Ricardo Franco, presentada por Luis Romero, presidente de la Red de Creadores Audiovisuales.

    • Miércoles 27: El bola (2000), de Achero Mañas, presentada por Arianne Benedetti, cineasta y viceministra de Cultura.

    • Jueves 28: Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar, presentada por Enrique Noel, gestor y abogado especialista en Derechos Culturales.

    • Viernes 29: Celda 211 (2009), de Daniel Monzón, presentada por el periodista y crítico cultural Daniel Domínguez.

    Las funciones se realizarán a las 3:00, 5:00 y 7:00 p.m., con la presentación de invitados especiales en la última proyección de cada día.

    Una ventana al cine español

    El programa La Ventana del Cine Español empezó en 2019 y ha regresado con la intención de llegar a un público más amplio, especialmente universitario, ofreciendo un panorama diverso y exigente de la cinematografía española contemporánea.

    Las funciones tendrán lugar en el Cine Universitario, ubicado en el campus central de la Universidad de Panamá. La programación completa puede consultarse en las redes sociales del Cine Universitario o al teléfono 6667-1379.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • Nestlé anuncia nueva Leche Evaporada IDEAL con sello ‘Hecho en Panamá’. Leer más
    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Panamá Viejo celebra 506 años con actividades culturales y jornada de puertas abiertas. Leer más