Cine Universitario proyectará cinco filmes españoles icónicos en agosto

El Cine Universitario de la Universidad de Panamá acogerá este mes de agosto la Retrospectiva Premios Goya: Favoritos de los Panameños, un ciclo que reúne cinco películas españolas consideradas clásicos contemporáneos por su calidad e impacto internacional.

La iniciativa forma parte de La Ventana del Cine Español, organizada por la Embajada de España, la Cooperación Española, el Centro Cultural de España y el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU).

El programa busca acercar al público panameño a lo mejor de la cinematografía contemporánea española, con entrada gratuita, se informó a través de un comunicado.

Programación del ciclo

Lunes 25 de agosto : La lengua de las mariposas (1999), de José Luis Cuerda, presentada por Edgar Soberón, presidente del Centro de Imagen y Sonido.

Martes 26 : La buena estrella (1997), de Ricardo Franco, presentada por Luis Romero, presidente de la Red de Creadores Audiovisuales.

Miércoles 27 : El bola (2000), de Achero Mañas, presentada por Arianne Benedetti, cineasta y viceministra de Cultura.

Jueves 28 : Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar, presentada por Enrique Noel, gestor y abogado especialista en Derechos Culturales.

Viernes 29: Celda 211 (2009), de Daniel Monzón, presentada por el periodista y crítico cultural Daniel Domínguez.

Las funciones se realizarán a las 3:00, 5:00 y 7:00 p.m., con la presentación de invitados especiales en la última proyección de cada día.

Una ventana al cine español

El programa La Ventana del Cine Español empezó en 2019 y ha regresado con la intención de llegar a un público más amplio, especialmente universitario, ofreciendo un panorama diverso y exigente de la cinematografía española contemporánea.

Las funciones tendrán lugar en el Cine Universitario, ubicado en el campus central de la Universidad de Panamá. La programación completa puede consultarse en las redes sociales del Cine Universitario o al teléfono 6667-1379.