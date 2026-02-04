Clash de Cartier: cuando la joyería se mueve con libertad

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La colección Clash de Cartier evoluciona con nuevas creaciones que celebran el movimiento, el color y la modularidad, reinterpretando los códigos históricos de la Maison con una energía contemporánea y sensorial.

Desde sus orígenes, Cartier ha sabido desafiar las convenciones de la joyería tradicional. Esa actitud pionera —visible desde principios del siglo XX en el uso de clous carrés, picots y volúmenes inspirados en el mundo industrial— encuentra hoy una expresión renovada en Clash de Cartier, una colección que transforma la tensión entre lo mecánico y lo precioso en un lenguaje profundamente contemporáneo.

Las nuevas creaciones amplifican la identidad de Clash a través de una joyería viva y sensorial. Pulseras y collares totalmente flexibles, elaborados ahora también en oro amarillo, introducen una fluidez inesperada que desafía la geometría original de la colección. Cada pieza es una proeza técnica: hasta 600 componentes articulados, pulidos a mano, ensamblados para permitir un movimiento libre que genera una vibración sutil, casi sonora, pensada y afinada durante su desarrollo.

El color se convierte en un nuevo territorio de expresión. Ágata teñida en tonos rojos y verdes, calcedonia rosa y ónix enriquecen la malla dentada característica de Clash, aportando profundidad y volumen a anillos, colgantes y pendientes. Estas piedras duras, alineadas con precisión milimétrica, se integran mediante un complejo proceso que combina ajustes manuales y ensamblaje mecánico, duplicando la complejidad técnica respecto a las versiones en oro liso.

En su versión XL, la colección gana presencia escultórica sin perder sofisticación. Picots de ónix subliman pulseras, collares y anillos de gran formato, mientras que los pendientes modulares permiten múltiples formas de uso, reafirmando el espíritu libre de la Maison.

Clash de Cartier no es solo una colección: es una herencia en movimiento, un diálogo audaz entre pasado y presente donde el rigor artesanal se encuentra con una nueva idea de sensualidad urbana.

