Bvlgari anuncia la apertura de su nueva boutique

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Bvlgari, la Magnífica Casa de Alta Joyería Romana, se complace en anunciar la apertura de su nueva boutique en Multiplaza Panamá, uno de los destinos de lujo más prestigiosos de Centroamérica. Esta apertura marca un hito significativo para la Maison mientras continúa fortaleciendo su presencia en América Latina.

LA BOUTIQUE

Con 252 metros cuadrados de espacio comercial, la nueva boutique representa el concepto de tienda más contemporáneo de Bvlgari: una visión de la Roma moderna donde la maestría italiana, la herencia arquitectónica y una hospitalidad inmersiva coexisten en perfecta armonía. Cada elemento del espacio, desde los materiales hasta los códigos de diseño, se inspira en las profundas raíces romanas de la Maison y en su legado perdurable de magnífica artesanía.

“La apertura de nuestra nueva boutique en Ciudad de Panamá representa un capítulo emocionante para Bvlgari en la región. Este espacio refleja nuestra identidad romana a través de una lente contemporánea, ofreciendo a nuestros clientes una expresión elevada de nuestra artesanía, creatividad y hospitalidad”, comentó Elodie Thellier, presidenta de Bvlgari Latinoamérica.

La fachada de la boutique crea una declaración arquitectónica inmediata. El friso de mármol Imperial Green enmarca la vitrina con el icónico logotipo Bvlgari en capitales romanas, un tributo a la histórica boutique insignia de la Maison en Via Condotti. La fachada también incorpora un acabado texturizado de efecto travertino, evocando la piedra utilizada durante siglos en templos y palacios romanos.

Al ingresar, los visitantes son recibidos en un mundo donde la luz, la artesanía y la atemporalidad romana convergen. El espacio se define por portales y zócalos escultóricos en mármol Verde esmeralda, combinados con paredes acanaladas en tonos blancos que reinterpretan las columnas romanas desde una perspectiva contemporánea. Bajo los pies, el suelo de mármol Caldia dispuesto en un refinado patrón cuadrado establece una base armoniosa para el ritmo arquitectónico de la boutique. Sobre ellos, la hipnotizante lámpara Serpenti de Venini, elaborada en vidrio de Murano con más de 300 varillas de cristal, brilla como un tributo a uno de los símbolos más icónicos de Bvlgari.

En homenaje a la histórica amistad de la Maison con el artista pop Andy Warhol, obras seleccionadas enriquecen la boutique, celebrando la joyería como auténtico arte contemporáneo. Como Warhol declaró célebremente: “Visitar una tienda de Bvlgari es como visitar la mejor exposición de arte contemporáneo”.

La boutique también cuenta con un área íntima para VIC (Very Important Client), concebida como una elegante sala romana donde cada detalle refleja la herencia de hospitalidad refinada de la Maison. El espacio se ancla en un suelo de madera de nogal inspirado en las históricas salas de Via Condotti, creando un ambiente cálido y acogedor. Una mesa auxiliar Roma, elaborada en travertino acanalado, evoca el ritmo distintivo de las columnas romanas, mientras que la mesa de centro Plettro, con su llamativa base de ónix, equilibra belleza y funcionalidad.

La boutique presenta una amplia selección de creaciones de Bvlgari en Alta Joyería, joyería fina, relojería, artículos de cuero y accesorios. Incluye las firmas romanas más icónicas de la Maison: Serpenti, Divas’ Dream, B.zero1, Tubogas y BVLGARI BVLGARI, cada una encarnando el audaz diseño italiano, las gemas vibrantes y la artesanía inigualable.

Multiplaza Mall, Luxury Avenue

Panamá, Provincia de Panamá

+507 396-7408

Horas de apertura:

Lunes a Sábado, 10am – 8pm.

Domingos, 11am – 7pm

www.bulgari.com

SOBRE BVLGARI

Parte del Grupo LVMH, Bvlgari fue fundada en el corazón de Roma en 1884.

Con el paso de las décadas, se ha convertido en un ícono global de excelencia en Alta Joyería y savoir-faire italiano, reconocido por su creatividad visionaria, su exquisita artesanía y su estilo inconfundible. Impulsada por un espíritu pionero, la Maison ha evolucionado para abarcar un universo diverso de creaciones de lujo —desde joyería y relojería hasta accesorios, fragancias y hospitalidad— con boutiques y hoteles en los destinos más prestigiosos del mundo.

En 2024, Bvlgari estableció la Fondazione Bvlgari, reafirmando su compromiso con la cultura, la educación, la preservación del patrimonio y la filantropía. A través de asociaciones a largo plazo con instituciones globales líderes, la fundación apoya a las futuras generaciones, impulsa la creatividad y protege el legado artístico y cultural del mundo.