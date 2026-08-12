Cartier Tortue: el renacimiento del icono de las formas geométricas

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La histórica Maison parisina reinterpreta las curvas geométricas de su icónico modelo de 1912. Una obra maestra donde la sofisticación técnica, el brillo del diamante y la poesía del esmalte se funden para trascender el tiempo.

El tiempo no solo transcurre; en el universo de Cartier, el tiempo se esculpe con una gracia atemporal. Desde su creación en 1912, el reloj Tortue ha ocupado un lugar sagrado dentro del repertorio de la Maison francesa. Nacido de una audaz búsqueda por entablar un diálogo armónico entre las curvas suaves y las líneas tensas, esta joya geométrica irrumpió en la relojería clásica para convertirse en un objeto de deseo absoluto. Hoy, completamente rediseñado por el Estudio de Creación, el Tortue renace en nuevas proporciones más redondeadas y generosas, ofreciendo una experiencia de sensualidad y elegancia pura bajo los dedos.

En esta nueva metamorfosis, la alta joyería y la microingeniería convergen en piezas superlativas. Destacan las creaciones en oro amarillo, rosa y blanco engastadas con diamantes, así como una majestuosa edición de gala en platino adornada con 46 diamantes talla baguette en su bisel, los cuales capturan la luz con refinado virtuosismo. La icónica minutería de ferrocarril se transforma sutilmente en una delicada línea de puntos —homenaje a un diseño histórico de 1922—, mientras que la emblemática firma secreta se alza discreta en los trazos de sus numerales.

La cúspide de esta maestría encuentra su máxima expresión en el modelo Tortue Panthère Métiers d’Art, donde el legendario felino de Cartier emerge entre una enigmática cortina de lluvia. Esta pieza requeriría más de 80 horas de esmaltado excavado y 36 cocciones para lograr sus volúmenes y matices. En palabras de Karim Drici, vicepresidente sénior y director de operaciones de la marca:

“La Maison des Métiers d’Art es un espacio único donde confluyen tradición, innovación y creatividad. El reloj Tortue Panthère Métiers d’Art es una deslumbrante ilustración de ello y, además, refleja la autenticidad de Cartier: combinar relojería y joyería para explorar nuevos territorios”.

Latiendo al ritmo del exquisito movimiento mecánico de cuerda manual Manufactura 430 MC —uno de los más delgados de la firma—, la colección Tortue reafirma que la verdadera elegancia es una paradoja perfecta: la de capturar un instante efímero y volverlo eterno.

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