La Panthère renace

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Majestuosa y libre, La Panthère vuelve a rugir. Desde su creación en 2014, esta fragancia ha encarnado la feminidad audaz y sensual de la Maison, uniendo el poder animal del chipre con la delicadeza floral del jazmín. Hoy, la icónica creación de Mathilde Laurent, perfumista de Cartier, se reinventa con La Panthère ÉLIXIR, un nuevo acorde que intensifica su naturaleza adictiva: notas de lirio, ámbar y un jazmín aterciopelado envuelven la piel como un velo dorado.

Mathilde Laurent. Foto por: Alexandre Isard @Cartier

“Toda mujer posee una faceta felina y toda flor alberga notas animales en su corazón”, Mathilde Laurent

El frasco, símbolo indiscutible de la Maison, adopta una silueta más orgánica y responsable. Su diseño, esculpido desde el interior, revela la cabeza de la pantera con líneas curvas que evocan fuerza y suavidad. Cartier reduce su impacto medioambiental con un cristal un 50 % más ligero y una tapa elaborada en aluminio reciclable en un 94 %. Además, la fragancia emplea alcohol 100 % vegetal y un sistema recargable, reafirmando el compromiso de la marca con la excelencia sostenible.

ELIXIR NEW PARFUM. Julien Vallon © Cartier

En La Panthère ÉLIXIR, la Maison une arte, naturaleza y savoir-faire. Una fragancia que no solo se lleva, sino que se habita: libre, magnética y eternamente Cartier.

EDT PANTHERE REVAMP STILL LIFE CARTIER. Julien Vallon © Cartier

La Panthère ÉLIXIR es una declaración de fuerza interior: un perfume que transforma el instinto en elegancia y la sensualidad en arte.

Cartier redefine el lujo contemporáneo con un frasco más ligero, recargable y consciente, donde la belleza y la responsabilidad se funden en armonía.

Imágenes por: Julien Vallon © Cartier

Les invitamos a visitar la boutique Cartier, ubicada en el mall Multiplaza, Luxury Avenue.