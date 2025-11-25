Panthère: Lujo Instintivo

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La Panthère rugió con fuerza en ciudad de Panamá. Cartier, junto a su socio Motta Internacional, celebró su icónica colección de fragancias con dos experiencias pensadas para un público que valora la sofisticación, la creatividad y la elegancia atemporal. El escenario fue el rooftop del restaurante Mai Mai, un espacio perfecto para presentar un universo que combina instinto, arte y lujo consciente.

La jornada inició con un brunch íntimo para prensa e influenciadores, donde los invitados participaron en un taller de origami dirigido por el artista panameño Jesús Avendaño-Kirisus. Este ejercicio contemplativo permitió conectar con el espíritu de la fragancia: la libertad, la feminidad felina y la fuerza hipnótica que inspiran a La Panthère desde su creación. Entre luces suaves, cámaras y pétalos plegados a mano, los asistentes exploraron la alquimia detrás de sus notas: jazmín aterciopelado, acentos animales y el acorde chipre reinterpretado por la perfumista Mathilde Laurent.

Por la noche, el ambiente se transformó para recibir a clientes VIP en un cóctel marcado por música, arte y sofisticación. Un set de DJ envolvió el espacio con sonidos elegantes, mientras la artista panameña Ida Mari ofreció una presentación en vivo que evocó la naturaleza indomable del felino.

La puesta en escena también destacó la visión responsable de la Maison. El frasco de La Panthère —tallado desde el interior y ahora más ligero— reduce su impacto ambiental gracias a un diseño que utiliza 50 % menos cristal, tapas en aluminio reciclable y un sistema recargable que reafirma el compromiso de Cartier con la sostenibilidad.

Elegante, sensorial y profundamente Cartier, la velada fue una inmersión en el espíritu Polished, Powerful & Panthère: una mezcla de arte, emoción y lujo que solo la Maison puede ofrecer.

Les invitamos a visitar la boutique Cartier, ubicada en el mall Multiplaza, Luxury Avenue.