Polo Ralph Lauren Holiday Collection 2025: Un Clásico que Evoluciona

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Esta temporada, Polo Ralph Lauren presenta su Holiday Collection 2025, donde la elegancia atemporal se fusiona con el espíritu festivo para acompañar los momentos más especiales del año.

WOMEN HOLIDAY

Para ella, la colección propone una visión refinada y actual, donde siluetas atemporales se reinventan a través de materiales de alta calidad y detalles sutiles. La paleta combina tonos clásicos con acentos vibrantes como el rojo y el verde, aportando profundidad y carácter. Sweaters y tejidos destacan por sus texturas y versatilidad, mientras el icónico Polo Bear añade un guiño distintivo que eleva cada look con personalidad y sofisticación.

MEN HOLIDAY

Para él, la propuesta se define por una estética clásica reinterpretada con un enfoque moderno. Camisas, polos y sweaters se presentan en una paleta equilibrada de rojos, verdes, negros y tonos neutros, enriquecida con patrones emblemáticos como rayas, tartanes y gráficos característicos de la marca. Inspirada en el mountain living, la colección ofrece piezas funcionales y elegantes que se adaptan con naturalidad tanto a celebraciones formales como a encuentros más relajados.

La propuesta festiva 2025 de Polo Ralph Lauren refleja el espíritu de la época: estilo auténtico, confort y una sofisticación que trasciende tendencias.