Santos de Cartier Cronógrafo: una pieza que desafía el tiempo con elegancia

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La Maison francesa presenta una nueva versión de su icónico cronógrafo, inspirado en el espíritu pionero de Alberto Santos-Dumont y en el legado del primer reloj-pulsera moderno.

Cartier presenta una nueva interpretación de uno de sus relojes más emblemáticos, una pieza que une diseño, precisión mecánica y el espíritu pionero que dio origen al primer reloj-pulsera moderno.

El tiempo, para Cartier, no solo se mide: también se desafía. Bajo esa premisa nace la nueva versión del Santos de Cartier Cronógrafo, una pieza que rinde homenaje al espíritu visionario del aviador brasileño Alberto Santos-Dumont y a la histórica relación que lo unió con Louis Cartier a comienzos del siglo XX.

En 1904, Santos-Dumont buscaba una solución práctica para poder leer la hora mientras volaba. Fue entonces cuando Louis Cartier creó para él un reloj que marcaría un antes y un después en la relojería: el primer reloj-pulsera moderno. Más de un siglo después, esa búsqueda de funcionalidad, elegancia y precisión continúa inspirando a la maison francesa.

El nuevo Santos de Cartier Cronógrafo reinterpreta el modelo presentado en 2020, con una propuesta pensada para el uso cotidiano y, al mismo tiempo, para quienes valoran el rendimiento técnico. Su diseño conserva los códigos icónicos de la colección Santos, pero incorpora una presencia más refinada, una esfera trabajada con acabados satinados y efecto rayos de sol, y una lectura optimizada gracias a sus tres contadores: segundos a las 6 h, minutos a las 3 h y horas a las 9 h.

La pieza, disponible en versiones de oro amarillo, oro amarillo y acero, y acero, mantiene la silueta reconocible del Santos, enmarcada por los ocho tornillos pulidos que forman parte de su identidad visual. La corona heptagonal, engastada con una espinela azul sintética facetada o con zafiro en el modelo de oro, refuerza el carácter sofisticado del reloj.

En su interior, el cronógrafo está impulsado por el movimiento mecánico Manufactura de carga automática 1904-CH MC, cuyo nombre remite al año de creación del primer reloj Santos. Este calibre cronógrafo de dos pulsadores combina precisión, comodidad y fiabilidad para el día a día, con una reserva de marcha de 47 horas.

La exigencia técnica también se refleja en su resistencia. El nuevo Santos de Cartier Cronógrafo es hermético hasta 10 bares, aproximadamente 100 metros, y ofrece protección reforzada frente a influencias magnéticas, golpes y variaciones de temperatura. Además, incorpora los sistemas SmartLink™, que permite ajustar la correa en segundos, y QuickSwitch™, diseñado para intercambiarla con facilidad.

Con dimensiones de 47,5 mm x 39,8 mm y un grosor de 11,6 mm, esta nueva creación proyecta el legado de Santos-Dumont hacia el presente. Una pieza concebida para quienes entienden el tiempo como movimiento, precisión y estilo.

Boutique Cartier Panamá - Multiplaza Mall - +507 214-3155