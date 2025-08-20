Zegna Su Misura. Tu universo hecho a medida

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Crea un armario único con Zegna Su Misura. Con este servicio, podrás diseñar piezas hechas a medida que reflejen fielmente tu personalidad y estilo, disponible del 17 al 19 de septiembre en la boutique ZEGNA ubicada en Multiplaza Panamá.

Desde sus orígenes, el fundador Ermenegildo Zegna fue un verdadero visionario. Su sueño no era solo crear las telas más exquisitas del mundo, sino también impregnar cada hilo con un estilo auténtico y personal, dando vida a algo nunca visto. Su Misura es la máxima expresión de esa visión: un equilibrio perfecto entre precisión, producción artesanal e individualidad. Cada detalle, desde la elección del tejido hasta el ajuste final, se cuida con absoluta dedicación. Este proceso es tanto un arte como una ciencia. Sea cual sea la prenda, Su Misura te ofrece la libertad de personalizar cada aspecto del universo ZEGNA.

El servicio Su Misura, te permite elegir entre varios tejidos, adaptar el corte según tus preferencias y pulir hasta el último detalle.

La experiencia comienza con una cita privada con un especialista, que te guiará durante todo el proceso. El artículo personalizado estará listo en unas semanas desde la consulta inicial hasta la recepción del mismo.

Con más de 400 opciones de personalización y un equipo de sastres especializados, cualquier diseño puede adaptarse a tu visión. No es simplemente una prenda: es una expresión de tu identidad.

Personaliza por completo tus sneakers Triple Stitch™. Escoge entre distintos materiales de alta calidad y una variedad de colores para que refleje tu estilo al detalle. Además, puedes añadir tus iniciales para darle un toque personal e inconfundible.

Agenda tu cita en la boutique Zegna Multiplaza llamando o escribiendo a la línea de WhatsApp ‪+507 6855-9120