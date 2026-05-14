Cuáles son las mejores ciudades del mundo para el arte y la cultura, según la revista ‘Time Out’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo*

No sorprende que Londres ocupe el primer lugar de las 20 mejores ciudades para el arte y la cultura en el mundo seleccionadas por la revista Time Out, seguida de París y Nueva York. Pero en esa lista también destacan dos ciudades latinoamericanas y una española.

La lista es el resultado de una encuesta a más de 24.000 personas de más de 150 ciudades en el mundo, junto con las contribuciones de los expertos y editores de la revista.

Los parámetros para clasificar a estas capitales culturales incluyeron no solo la oferta de museos, teatros y conciertos musicales, sino también el arte callejero, cine local y festivales tradicionales, tomando en consideración los precios de las entradas o el acceso gratuito.

Aquí están algunas de las más destacadas de la lista.

Sao Paulo

La gran metrópolis de Brasil ocupó el séptimo lugar en la lista de Time Out, que la cataloga como uno de los más importantes epicentros de las artes visuales.

Cuenta con instituciones como el Museo de Arte de Sao Paulo, el MASP, cuya sede es una joya de la arquitectura moderna brasileña y presenta una de las mejores colecciones de arte europeo en el hemisferio sur, así como con la Pinacoteca, el museo más antiguo de la ciudad, que exhibe a artistas brasileños desde el siglo XIX hasta el presente.

La sede del MASP es un símbolo de la arquitectura moderna de Brasil. / Getty Images

Otras propuestas de arte contemporáneo y experimental se pueden encontrar en el MAM, el Instituto Tomie Ohtake y varias otras galería locales y espacios independientes con proyectos ambiciosos.

Particularmente notable es que la ciudad reemplazó el espacio de las vallas publicitarias con arte urbano, atrayendo el talento local como OsGêmeos.

Aunque las artes visuales dominan el paisaje estético, el 58% de los encuestados aseguraron que lo mejor de la cultura paulista es la música en vivo.

Guadalajara

Esta ciudad en el occidente de México se ha consolidado como la capital del arte del país, con decenas de galerías, museos, estudios, boutiques y espacios públicos. Ocupó el puesto 14 en la lista.

En la encuesta de Time Out recibió un puntaje de 86% por su calidad y de 71% por su asequibilidad, con la mayoría de lo lugareños elogiando la música en vivo y los museos.

El Instituto Cultural Cabañas fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. / Getty Images

El panorama cultural incluye los provocativos murales de José Clemente Orozco en el Instituto Cultural Cabañas -Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO-, los talleres de cerámica Suro y Paco Padilla, tiendas conceptuales como Amor Apache y NIMIA, y las galerías Páramo, Travesía Cuatro y CURRO, que resaltan a los artistas mexicanos.

La revista recomienda planear una visita a Guadalajara entre enero y febrero, durante el ART WKND GDL, un fin de semana que agrupa toda la actividad artística de la ciudad.

Madrid

La capital de España recibió uno de los puntajes más altos por la calidad de su escena cultural, con un 91% de los encuestados tildándola de “buena” o “espectacular”. Ocupa el octavo lugar en la lista, y el cuarto como mejor destino en Europa.

Lo que más se destaca de Madrid son sus museos de talla mundial, como el Prado -con las obras de Velázquez, Goya, el Greco y el Bosco, entre muchas otras- y el Reina Sofía, que alberga el monumental “Guernica” de Pablo Picasso y arte del siglo XX y contemporáneo.

Los madrileños consideran sus salas de cine como unas de las mejores del mundo, así como su arte escénico con eventos anuales como el Festival de Otoño y Surge Madrid, que promueve el teatro alternativo.

La directora editorial de Time Out Madrid, resalta un calendario musical impresionante. Es la única ciudad en Europa que tendrá a Bad Bunny en residencia durante 10 días, escribe, y Shakira contará con un estadio bautizado con su nombre para una serie de conciertos multitudinarios.

En marzo 2026, se anunció la residencia de Shakira en Madrid, en el estadio que llevará su nombre. / Getty Images

Londres

¿Qué es lo que hace a Londres la número uno, según los parámetros de Time Out?

Para empezar no hay un solo lugar en el mundo con tantos museos y galerías de élite en los que la entrada es gratuita. Lo increíble es que se siguen abriendo sedes afiliadas de estas grandes instituciones por toda la ciudad, con arte de clase mundial y de libre acceso al público.

Londres no es únicamente la capital británica, es la capital del teatro. Con una combinación de las grandes salas en el West End, espacios periféricos, independientes y en los pubs, puedes asistir a una obra de teatro todos los días del año sin repetir una sola.

La oferta teatral en Londres es inagotable. / Getty Images

Las opciones de música en vivo abarcan una amplia gama, desde los conciertos clásicos y el jazz de vanguardia, hasta el pop etéreo y el estruendoso rock metálico, todos los días de la semana.

La oferta se complementa con atracciones históricas, vecindarios y parques por donde caminar, tiendas con artículos excéntricos, mercados callejeros y comidas para todos los paladares y bolsillos.

París

La capital de Francia se colocó en el segundo lugar, pero fue la única ciudad en recibir un puntaje unánime de 100% de los encuestados por su panorama artístico y cultural.

Están los grandes museos como el Louvre y el Musée D’Orsay, pero también otros espacios más íntimos que promueven el talento de vanguardia.

Esa convergencia de talento se repite en todas las formas artísticas, desde la pintura a la fotografía, desde la arquitectura a la moda, señala la editora de contenido digital de Time Out, Marine Delcambre.

La moda es una de las formas artísticas con las que más se identifica a París. / Getty Images

Este año se pueden admirar las exposiciones de Matisse en el Grand Palais, Cien Años de Art Deco en el Museo de Artes Decorativas, Moda Africana en el Musée du Quai Branly o la fotografía de Lee Miller en el Museo de Arte Moderno.

El icónico Centro Pompidou estará cerrado hasta 2030 por renovaciones, pero el Museo de la Vida Romántica y la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo reabrirán sus puertas pronto.

Nueva York

La Gran Manzana ocupa el tercer lugar de la lista, pero realmente no tiene nada que probar en cuanto a sus credenciales culturales, asegura Christina Izzo, quien cubre las múltiples actividades de Nueva York para la revista.

También fue elegida como tercera en oferta teatral mundial, después de Londres y Madrid, pero fueron sus museos los que recibieron el más alto puntaje, con el 85% de los participantes elogiando sus instituciones legendarias.

Entre estas se encuentran el Metropolitano, el MoMa (Museo de Arte Moderno), el Whitney, el Guggenheim y el Museo de Brooklyn, por nombrar algunos.

Es una ciudad donde el arte se encuentra en todas partes. Al aire libre, el Fondo de Arte Público expondrá entre otras las obras de Woody De Othello y Genesis Belanger en los parques de la ciudad.

No hay que olvidarse de la música, que habla por sí misma. Después de todo, la ciudad se jacta de ser la cuna del hip hop, el punk y casi todo lo que es “cool”, concluye Izzo.

Nueva York se jacta de ser la cuna del hip hop. / Getty Images

Las otras ciudades que completan la lista de los mejores destinos culturales son Berlín, Florencia, Cracovia, Copenhague, Atenas y Lisboa, por el lado europeo. Ciudad del Cabo, Marrakech y Cairo por el continente africano, Melbourne en Australia, y las ciudades asiáticas de Taipéi, Pekín, Jaipur y Chiang Mai.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.