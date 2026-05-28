De Frank Kafka a Francisco Clarck

García Márquez comentó en una ocasión que el libro que más influyó en él, fue La Metamorfosis del escritor checo Frank Kafka (1883-1924) publicada por primera vez en 1915. Se trata de una novela corta, en donde la historia central gira en torno a la vida de Gregorio Samsa, el personaje principal, quien amanece un día convertido en escarabajo, lo cual, entre otras cosas, le dificulta grandemente la comunicación con su entorno social y familiar hasta el punto de resultar intolerable para su propia familia.

La dialéctica entre realidad y apariencia es un concepto presente en la técnica narrativa de Kafka, así como la utilización de palabras sencillas y hasta prosaicas, pero que en el fondo constituyen un lenguaje simbólico inquietante y desconsolador. Kafka utilizó el absurdo para proyectar, incluso denunciar, la manera como las estructuras de la realidad se imponen y truncan las potencialidades humanas. Debe haber sido esto lo que impresionó a Gabo, incluso lo que probablemente lo indujo a querer enfrentar la realidad desde otra perspectiva, produciendo luego, esa literatura vanguardista que hoy conocemos como realismo mágico.

La Metamorfosis de Kafka traduce una verdad interior rebelde a la lógica común; por tanto, expresa algo más profundo que la propia conciencia. De hecho, obliga a la conciencia razonadora a guardar silencio ante la posible búsqueda de una explicación acerca de la transformación de Sansa, lo cual resulta irrelevante, porque la realidad, que parte de lo absurdo en la vida humana, tampoco tiene explicación.

Es indudable, que esta obra se ha constituido en un clásico de la literatura a nivel mundial, pese a ser incomprendida y subvalorada en su época, al igual que el propio autor, quién con sutil genialidad, supo levantar su dedo acusador hacia el germen de la gran crisis de la humanidad en los inicios del siglo pasado. Una crisis que aún prevalece en nuestros días.

Si bien las comparaciones en todos los campos del que hacer humano, son odiosas, no obstante, guardadas las proporciones, me voy a atrever, a establecer algunos puntos de aproximación entre La Metamorfosis de Kafka, y la obra A través del tormento del escritor panameño Francisco Clarck (1886-1933), publicada en 1931 (edición agotada).

'A través del tormento' del escritor panameño Francisco Clarck.

Francisco Clarck fue un insigne, pero paradójicamente olvidado escritor panameño (chiricano de nacimiento), de cuyo legado y recuerdo solo queda constancia de su nombre en una calle de la ciudad de David, cuyo letrero también desapareció con el tiempo.

A través del tormento es una novela autobiográfica que narra el calvario físico del propio autor, víctima de una Espondilitis anquilosante (cuyas causas eran desconocidas a principios del siglo XX) y que lo mantuvo postrado en una cama, desde los 27 años, hasta su muerte.

Se trata de una obra que impacta por la densidad de su naturaleza existencialista y el sentido filosófico que le confiere el autor a su propio sufrimiento. Inmovilizado de la cabeza a los pies, Clarck no pide clemencia, ni ayuda. Al contrario, oculta sus sufrimientos para no afectar ni incomodar a las personas que lo rodean. Imposibilitado para poder escribir, le dicta a una niña que todas las tardes le visitaba, hasta lograr así terminar la obra.

Hace muchos años, realizando una investigación sobre otro asunto en la Biblioteca Pública de David, me encontré por casualidad, con un ejemplar de esta novela casi deshecha, descuadernada y con las páginas ocre-amarillentas gravemente afectadas por las polillas, en un recóndito anaquel. La pedí en préstamo y saqué una copia fotostática que aún conservo.

Cuando uno lee esta obra, al igual que ocurre con La Metamorfosis de Kafka, queda en el recuerdo la sensación de tener en las manos, más que una huella de la ficción, la vida propia del personaje que transita en cada página. En el caso de A través del tormento, se trata de un enfermo que, sin poder realizar el más mínimo movimiento de su cuerpo, pasa ante la vida sin más señales del paso del tiempo, que la angustia que le sobreviene, ante la certeza de la puntual visita de los ratones, quienes, amparados en la oscuridad y el silencio, recorren su cuerpo en procura de alimento, cada noche.

El Desván (Ramón H. Jurado)

En verdad esta obra es una joya de la narrativa panameña, que debería ser rescatada a través de una reedición de la misma, por iniciativa del ministerio de Cultura y promovida su lectura a las futuras generaciones de panameños.

Afortunadamente muchos lectores, escritores y críticos literarios en Panamá, han reconocido la valía de este escritor y de su obra. Incluso es digno y conveniente mencionar, además, la estrecha vinculación y relación literaria que existe entre la obra A través del tormento de Francisco Clarck y la también magistral obra El Desván (publicada por primera vez en 1954) del fallecido escritor panameño Ramón H. Jurado (1922-1978).

En algún momento, el propio autor de El Desván, reconoció públicamente, que, en efecto, con esta obra quiso recrear la vida de Francisco Clarck como un homenaje al dolor y la grandeza de este extraordinario escritor panameño, conminado desafortunadamente al olvido dentro de la literatura panameña.

Repasemos un dramático pasaje en A través del tormento: “Tampoco sospechaba la audacia de los ratones bodegueros, que varias veces me han atacado; pero nada como las ratas, una de las cuales mientras dormía, una madrugada me despertó aterrorizado con una mordedura en el dedo grande del pie derecho”.

Comparemos ahora con el siguiente texto de El Desván: “Sobre mí, encima de mí, estaba el Sabio. Un movimiento más y el bombillo eléctrico estallaría. Y ya empezaba a oír sobre el traquido de mis huesos el ruido desgarrador de los ratones rumiando los pies”.

Del mismo modo, podemos encontrar numerosos paralelismos literarios de este tipo, con respecto a la Metamorfosis de Kafka. Ambos autores, independientemente y desde sus respectivas referencias vivenciales, abordan como tema esencial el hombre solo, a quien su soledad pone de manifiesto la extrañeza del mundo. Ambos sufren su destino con mansedumbre y estoicidad. Su arte es la expresión de ese sufrimiento.

En el caso de Kafka, su condición desdichada radica precisamente en la sensación de vacío íntimo, provocada por la soledad en su familia, incomprensión de sus padres, separación respecto a la comunidad judía en su natal Checoslovaquia y como último ingrediente, el exilio moral y religioso, acentuado por su perenne celibato, todo lo cual Kafka convierte en pasión literaria.

Por su parte, la soledad de F. Clarck, es provocada por su angustiosa enfermedad, por lo que, A través del tormento, se constituye en un testimonio personal narrado con pasión literaria, en el que el autor, deja claramente establecido su oficio de escritor, al margen de buscar la compasión humana.

Ambos tienen un dominio total de la narración cruel, absurda y a la vez fantástica. El mundo que evocan resulta inverosímil, pero a pesar de ello, todos sabemos que existe.

El autor es escritor y pintor