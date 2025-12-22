Don Quijote y el surgimiento de la novela moderna

El Quijote es una de las primeras obras literarias cuyo tema central es la literatura al atribuir a los libros, la locura de su protagonista, adelantando de paso, una curiosa reflexión sobre la influencia de la literatura en la vida de los seres humanos.

El hidalgo Alonso Quijano enloquecido por la lectura de los libros de caballería, sale en busca de aventuras fantásticas, por el singular paisaje de los campos de Castilla, la tierra menos propicia para la magia y la fantasía que pueda imaginarse, y se convierte en Don Quijote de La Mancha. Su autor comprende pronto, que este relato de aventuras será imposible narrarlo, si Don Quijote no tiene alguien con quien dialogar, así que, lo hace volver a su aldea en busca de un escudero que le sirva a la vez, de interlocutor para sus planes de escritor.

A partir de ese momento, la novela transita por un permanente diálogo entre el loco que delira -Don Quijote- y el cuerdo -Sancho Panza-, que no lo abandona y además aporta humor y realismo, transformando la soledad interior del Quijote, en un conmovedor canto a la solidaridad humana entre el caballero andante y su escudero.

Miguel de Cervantes Saavedra escribió El Quijote a la edad de 58 años, con una primera parte publicada en el año 1605 y la segunda en 1615; constituyéndose a la fecha, en la segunda obra más traducida del mundo, después de la Biblia. Ha sido considerada por muchos académicos y críticos literarios, como la primera novela moderna, debido entre otras razones, a la profundidad psicológica de sus personajes y la estructura polifónica de la narración, además del impacto incalculable que ha tenido en la cultura universal.

Aunque fue escrita con la intención de ser una parodia de las novelas de caballería, se convirtió en una obra de tal profundidad y alcance, que trascendió la sátira. Don Quijote es un símbolo del idealismo y la búsqueda de la justicia en un mundo cínico y pragmático del ayer y del hoy. Su bondad innata y la lucha inquebrantable por sus ideales, pese al fracaso constante, son los aspectos medulares de la interpretación de esta obra clásica.

La magia del realismo abrumador que alcanza Cervantes con El Quijote en las praderas de La Mancha, la vuelve a alcanzar, varios siglos después, García Márquez, con su húmedo y tropical Macondo en Cien años de soledad y el resurgimiento del Realismo mágico, esta vez en América.

Es así como Cervantes, logra construir un texto literario que es a la vez realista y fantástico, ya que nuestra sensibilidad evoca por igual, como hechos vívidos y creíbles, las ventas que ve Sancho y los castillos mágicos que ve Don Quijote, los provincianos y campestres molinos de viento y los gigantes provistos de espléndidas armaduras, que el caballero delirante ve en ellos; las polvorientas llanuras con sus rebaños de ovejas que Sancho está seguro haber visto, y los espléndidos ejércitos que Don Quijote nos ha descrito con una profusión de adjetivos, una vivacidad de colores y una riqueza de detalles que los hacen imborrables de nuestra memoria. De esta forma, la cordura y el delirio, se hacen igualmente visibles para nosotros; ninguno tiene más, ni mejor existencia que el otro.

El hecho de que los protagonistas de esta magistral novela, sean tan distintos, es lo que permite que la historia, es decir, el diálogo entre ellos, se prolongue casi indefinidamente haciendo imperceptible el proceso que aproxima al quimérico y refinado Don Quijote a la manera de pensar y de sentir del pragmático y tosco Sancho Panza, y que, a la vez, logra convertir a Sancho en Don Quijote. Se diría que es allí, donde Cervantes realiza su mayor proeza literaria; la de mostrar sin énfasis, que el diálogo puede transformar a un aldeano incrédulo, en un soñador lleno de fantasías e ilusiones.

Precisamente aquí radica la fuerza insustituible del arte y la literatura. En su capacidad única de suscitar lecturas e interpretaciones distintas, como puede hacerlo El Quijote, de acuerdo a la mente o sensibilidad de cada lector, que, sin prejuicios, se atreva a abrevar en sus afluentes.

El autor es escritor y pintor