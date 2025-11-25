Panamá, 25 de noviembre del 2025

    CINE PANAMEÑO

    Dos películas panameñas triunfan en festivales internacionales de cine

    Getzalette Reyes
    "Me dicen el Panzer" tuvo su estreno mundial en diciembre de 2024. Foto/Cortesía

    Dos producciones panameñas fueron reconocidas recientemente en festivales internacionales de cine.

    ‘Querido Trópico’ será la película inaugural del IFF Panamá 2025

    Se trata de Me dicen el Panzer, dirigida por Rodrigo Quintero Arauz, y Querido Trópico, de la cineasta Ana Endara.

    La película Me dicen el Panzer obtuvo en Miami, Estados Unidos, el premio a Mejor Película – Panorama Latino en el Festival de Cine Iberoamericano (Ibero American Film Festival Miami, IAFFM).

    El filme ofrece un recorrido biográfico por la vida del futbolista panameño Rommel Fernández Gutiérrez, desde su infancia en el barrio de El Chorrillo hasta convertirse en una leyenda del fútbol en España.

    [Lea también: ‘Me dicen el Panzer’, la cinta panameña es premiada como Mejor Película Extranjera en los Premios Oriana en España]

    Por su parte, Querido Trópico ganó el premio “Nuestra Voz” en el Festival FILMAR, en Suiza. El galardón es otorgado por un jurado integrado por migrantes hispanohablantes residentes en ese país.

    Ambientado en ciudad de Panamá, el drama "Querido Trópico" explora la conexión inesperada entre dos mujeres de mundos opuestos. Foto/Cortesía

    La cinta cuenta la historia de Ana María, una inmigrante colombiana que trabaja como cuidadora y guarda un secreto, y Mercedes, una empresaria panameña que enfrenta el avance de una demencia. Ambientada en ciudad de Panamá, la película desarrolla su relato en el jardín de Mercedes y aborda temas como la soledad, la migración, la maternidad, el cuidado y la fragilidad humana.

    Ambas producciones fueron realizadas con apoyo del Concurso Nacional de Fondo Cine del Ministerio de Cultura.

    Getzalette Reyes

    Portadista


