El Ballet Nacional de Panamá despide 2025 con El Cascanueces, tradición de la danza clásica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ballet Nacional de Panamá cerró su temporada 2025 con la presentación de El Cascanueces, una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico y una tradición que cada diciembre convoca a miles de espectadores amantes de la danza.

La producción, coreografiada por el reconocido artista internacional David Makhateli junto al director artístico de la compañía, Sasha Adamovic, registró lleno total en todas sus funciones, consolidándose como uno de los acontecimientos culturales más destacados del año.

El Ballet Nacional de Panamá cierra su temporada 2025 con lleno total de El Cascanueces. LP Katiuska Hernández

Ante la alta demanda del público, la temporada fue ampliada y duplicó su número de presentaciones, incluyendo una función especial en el Centro de Arte y Cultura de Colón y dos funciones gratuitas los días 18 y 19 de diciembre, acompañadas por la Orquesta Filarmónica de Panamá. Los boletos para estas funciones se agotaron en apenas dos horas, destacó el Ministerio de Cultura.

El Ballet Nacional de Panamá cierra su temporada 2025 con lleno total de El Cascanueces. LP Katiuska Hernández

La puesta en escena contó con la presencia de David Makhateli, ex primer bailarín del Royal Ballet de Londres, quien regresó al país para realizar por primera vez un montaje exclusivo para el Ballet Nacional de Panamá, aportando una visión renovada, elegante y teatral a la obra.

Como parte de su compromiso con la formación artística, la producción integró a niñas, niños y jóvenes de diversas academias del país, seleccionados mediante audición oficial, quienes participaron en las funciones especiales denominadas Las Noches del Elenco Joven, realizadas los días 13 y 14 de diciembre.

El Ballet Nacional de Panamá cierra su temporada 2025 con lleno total de El Cascanueces. LP Katiuska Hernández

Con este cierre de temporada, el Ballet Nacional de Panamá culmina un año marcado por estrenos, giras nacionales e internacionales, y la colaboración con artistas invitados, consolidando su proyección artística dentro y fuera del país.

El Cascanueces se convirtió así en el broche de oro de un 2025 histórico para la compañía.