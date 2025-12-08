“Un amanecer de 1945, Daniel Sempere es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja: El Cementerio de los Libros Olvidados. Allí, Daniel encuentra un libro que cambiará el rumbo de su vida y le arrastrará a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad de Barcelona.”

Este es el punto de referencia en el que está centrada la novela La Sombra del Viento del escritor español Carlos Ruiz Zafón (1964-2020), ambientada en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX, desde los últimos esplendores del Modernismo hasta las tinieblas de la posguerra. Con gran fuerza narrativa el autor entrelaza tramas y enigmas en un inolvidable relato sobre los secretos del corazón y el embrujo de los libros cuya intriga se mantiene hasta la última página.

Con la maestría que caracteriza a todo buen escritor, Ruiz Zafón entiende la importancia de mostrar en lugar de describir la ambientación de la trama, poniendo de esta forma a prueba, la imaginación del lector, al permitirle deambular a sus anchas por el Cementerio de los libros olvidados, en donde se encontrará con libros que no fueron apreciados por sus dueños, y también a seres con sentido de admiración y veneración por la literatura, que les dieron asilo perpetuo en este cementerio, a la espera de que algún personaje con santo y seña predestinado, pueda entrar y encontrar el libro que, ya teniendo alma, se impregna también del alma de quien lo escoge y cuidará con su vida.

La sombra del viento (2001) se convirtió en un fenómeno editorial. Ha sido traducido a más de 40 idiomas, publicado en 50 países con más de 10 millones de ejemplares vendidos en el mundo. Ello dio paso, a la publicación sucesiva de El juego del ángel (2008), El prisionero del cielo (2011) y El laberinto de los espíritus (2016), completando así la tetralogía de este singular universo literario convertido en uno de los grandes fenómenos de las letras contemporáneas, manteniendo como hilo conductor en cada una de estas novelas, el imaginario Cementerio de los Libros olvidados.

Cementerio de los libros olvidados.

Acerca de su laboratorio creativo, Ruiz Zafón comentó en cierta ocasión que: -mi método de trabajo está dividido en capas, empezando con una especie de mapa preliminar de lo que pienso hacer, luego todo se torna más complejo pues van surgiendo más niveles o capas de las que había previsto al principio, a medida que avanzo. Toda esta tramoya ha de ser invisible para el lector que debe leer todo fácil y fluido. Para que esto ocurra hay que trabajar duro-.

Los personajes de sus novelas son criaturas desesperadas que cargan con pesadas cargas y esconden verdades profundas del alma. Al final reflejan la propia personalidad del autor, su propio mundo interior sobre su pasión por la lectura, el proceso narrativo, cómo se construyen los personajes, cómo se trabaja el lenguaje, todo lo cual le ha permitido conocer muchas cosas de sí mismo, tal como reveló en una de sus últimas entrevistas, en la que también habló de la ficción como una herramienta, que: “nos permite entender cosas que la literalidad no nos permitiría, ya que el escritor juega con metáforas al plasmar su realidad”.

Carlos Ruiz Zafón falleció en junio de 2020 en California, a la temprana edad de 55 años. Su legado literario perdurará en el tiempo y sin duda sus libros forman parte ya, del mágico Cementerio de los Libros Olvidados.

El autor es escritor y pintor