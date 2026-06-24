El MoMa de Nueva York expondrá un proyecto del estudio catalán Domestic Data Streamers

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) expondrá varias obras del proyecto de arte ‘Synthetic Memories’, del estudio catalán Domestic Data Streamers, que usa inteligencia artificial (IA) para evocar recuerdos que no se registraron físicamente.

Según un comunicado difundido por el propio estudio, con sede en Barcelona, el MoMa incorporará a su colección nueve piezas de esta iniciativa, surgida en 2022.

“El proyecto utiliza IA generativa para crear imágenes de recuerdos que nunca se registraron físicamente: los de personas mayores, con alzhéimer o demencia, desplazadas o refugiadas”, apunta.

El estudio señala que cada imagen tiene “una autoría compartida”: la persona que recuerda describe la escena a un entrevistador y un ‘prompter’ la traduce en indicaciones para un modelo generador de imágenes hasta aproximarse a ese recuerdo.

Sin embargo, destaca que la imagen final no tiene como objetivo imitar una fotografía, sino que reconstruye un recuerdo con apariencia onírica y difumina los rostros de las personas involucradas en él, dejando claro que solo “lo evoca, no lo sustituye”.

Fotografía cedida por Domestic Data Streamers que presenta 'Hoy es un buen día para hablar de derechos digitales', una instalación de arte interactivo que forma parte del proyecto 'Memorias Sintéticas'. EFE

Pau Aleikum Garcia, cofundador y director de Domestic Data Streamers, apunta en la nota que el proyecto “funciona tanto como una plataforma para comunidades que luchan por preservar la memoria individual y colectiva como una reflexión crítica sobre cómo cambiar los usos dominantes de la IA generativa”.

Los recuerdos que se expondrán en el MoMa abarcan décadas y contextos muy distintos, explorando temas como la lucha por los derechos LGTBI durante la represión franquista o la dictadura del chileno Augusto Pinochet.

Otras obras cuentan historias de inmigrantes, como la de una mujer que emigró de manera clandestina desde Corea a Brasil, o abordan momentos íntimos como los paseos por Paiporta tras la DANA de Valencia o “las noches de pesca” de una familia en Dubái.