Panamá, 10 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    El patrimonio artístico de Gene Hackman recauda tres millones de dólares en subastas

    EFE
    El patrimonio artístico de Gene Hackman recauda tres millones de dólares en subastas
    Fotografía de archivo de la obra 'Figure on the Jetty' (1957) del pintor modernista estadounidense Milton Avery, exhibida en la sala de la colección personal del actor Gene Hackman, en la casa de subastas Bonhams, en Nueva York (Estados Unidos). EFE

    Bonhams divulgó que recaudó unos tres millones de dólares en las subastas del patrimonio artístico personal del actor estadounidense Gene Hackman, fallecido este 2025, con diversas pinturas vendidas por cientos de miles de dólares.

    Entre los 268 elementos a subasta que ofrecía Bonhams, en una venta presencial en Nueva York, destacó la obra ‘Figure on the Jetty’ (1957), del pintor modernista estadounidense Milton Avery, que fue la pieza más cara con un precio final de 508,000 dólares.

    Como segunda espada de las pujas, la pintura ‘Green’ (1986), del artista Richard Diebenkorn, se vendió por 419,000 dólares y no alcanzó el medio millón esperado, pero se convirtió en la segunda obra más cotizada.

    Las subastas, celebradas entre noviembre y diciembre, incluyeron pinturas y también esculturas de su colección de arte privada.

    Por ejemplo, dos esculturas del francés Auguste Rodin se vendieron por alrededor de 200,000 dólares en total, por debajo de las expectativas de la casa de subastas especializada en bellas artes y objetos coleccionables.

    Las dos subastas por internet, con todo tipo de libros anotados de su biblioteca, guiones, carteles y objetos cinematográficos, también ofrecían tres de los cuatro Globos de Oro de Hackman.

    Los tres Globos de Oro se vendieron por más de 120,000 dólares, unas 15 veces más del valor real que calificó Bonhams.

    Hackman (1930-2025), ganador de dos premios Óscar, murió el pasado febrero en su domicilio de Santa Fe, Nuevo México, solo una semana después de que lo hiciera su esposa, ambos por enfermedades, según confirmaron las autopsias.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Los costos aproximados de viajar con Panamá a la Copa del Mundo. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Panameños podrán viajar a Canadá sin visa para los partidos de la Sele: estos son los requisitos y los vuelos disponibles. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más