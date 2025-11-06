Panamá, 06 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    El Rey Juan Carlos asegura que tiene ‘muchas’ ganas de volver a vivir en España

    Europa Press
    El Rey emérito Juan Carlos I a su salida del restaurante D’Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). Elena Fernández / Europa Press

    En mitad del revuelo que ha provocado la publicación en Francia de sus memorias, el Rey Juan Carlos I aterrizó el miércoles 5 de noviembre en Vigo. Sin embargo, a diferencia de otras veces, el emérito no ha puesto rumbo a casa de Pedro Campos.

    Dispuesto a disfrutar al máximo de este nuevo viaje a España, Don Juan Carlos I ha acudido a un conocido restaurante donde ha estado al menos tres horas junto a conocidos que no se han querido perder su llegada.

    El Rey emérito Juan Carlos I aterriza en el aeropuerto de Vigo. Raúl Terrel / Europa Press

    El nombre del emérito vuelve a estar en todos los medios de comunicación nacionales debido al escándalo que han provocado algunos fragmentos de sus memorias en las que ha hablado de su hijo, de la Reina Letizia, de su mujer e incluso de Corinna Larsen.

    Sin embargo, parece que a Don Juan Carlos poco le ha importado la repercusión que está adquiriendo, ya que ha salido del restaurante sonriente e incluso respondiendo a algunas cuestiones que le lanzaba la prensa.

    Eso sí, con la ayuda de sus hombres de confianza, el emérito se montaba en vehículo de Pedro Campos y después de saludar a los reporteros aseguraba que tiene “muchas” ganas de volver a vivir en España, algo que también ha reflejado en sus memorias.

    Europa Press


