OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Esta vez, en el bucólico Parque Central de Boquete, con el sedante rumor de las aguas del río Caldera como complemento, he vuelto a leer el poemario El Robledal en la plenitud de mis sueños de mi respetada amiga la Dra. Sydia Candanedo de Zúñiga.

Empiezo por advertir la presencia común en todo el libro, del persistente simbolismo del amor. Está allí acurrucado algunas veces, como sublime juego onírico; como caja de resonancia de ese espíritu inquieto y anhelante que invoca en cada verso, la presencia existencial de su amado esposo, el Dr. Carlos Iván Zúñiga.

Imagino que para los conocedores de la prolífica obra vanguardista de la Dra. Sydia Candanedo de Zúñiga, esta observación puede resultar bastante obvia, debido a la intención reiterativa sobre el tema, que, en efecto, el conjunto de su vasta obra literaria revela. Sin embargo, pese a ello, me parece importante destacar, porque uno se conmueve al darse cuenta, que ese amor que destilan sus poemas, no es palabra escrita sobre arena, sino jeroglífico tallado en roca.

A mi parecer, el poemario El Robledal en la plenitud de mis sueños, constituye en consecuencia, un verdadero acto de fe en el amor humano. Su literatura logra convencernos que ese amor de ambrosía personal, de que nos habla en sus versos la autora, está también allí, disponible al alcance de quien quiera, para ejercer en su nombre, el derecho irrevocable y trascendente de seguir siendo humanos.

En la primera parte de la obra, se evidencia lo antes dicho y se tiene, además, una rápida visión ambiental y metafórica del título del libro, cuando Sydia nos dice:

“…Amor mío, cada vez

que te recuerdo

tengo un suspiro en las sombras

que llora en mis desiertos

y un silencio me acompaña

en el robledal del bosque

de su flor rosada y blanca…”

El motivo de mis sueños”

En efecto, ese amor que rezuman sus poemas, padece ciertamente de un exceso vital, que lo hace saltar por encima de sí mismo y desentenderse de la medianía. En otras ocasiones en cambio, nos sorprende con su aparente ausencia, ya que el sublime amor se escabulle o parece estar oculto misteriosamente en los intersticios del poema. Cuando ello ocurre, reaparece de pronto con más ímpetu. Otras veces, se descubre adherido como gránulo de polen, al vigoroso lenguaje existencial de una sola palabra, exigiendo el derecho a permanecer en ella.

Sus poemas revelan, que el tiempo cronológico del vivir pasado, no es lo que más importa, sino el tiempo anímico. En especial ese, en el que el ser se identifica con su propia humanidad, cuando todo parece estar en contra de ello.

Es posible que en general, la poesía y otras formas del arte sean uno de los pocos reductos que todavía desempeñan esa función primordial de unir al ser humano con un sentido trascendente de la vida, del universo y de su propio estar en el mundo.

En las cuevas de Altamira, es probable que los primitivos chamanes, dibujaran aquello que luego iban a hacer, como un modo de convocar el futuro, para que éste se cumpliera favorablemente. Muchos poetas continúan reconociendo al poema esa función convocatoria: un canto o parlamento, capaz de conjurar otros mundos posibles, otras realidades.

La definición conocida de Bécquer -poesía eres tú-, cobra vigencia en todo su esplendor, cuando Sydia nos dice:

“No sé si soy yo

siquiera

un instante que habla,

porque mi canto

es tuyo…”

Soy y no soy (fragmento)

Finalmente, reitero lo que una vez dije en público, con motivo de la presentación de uno de sus libros y refiriéndome a la vigorosa personalidad y exquisita sensibilidad estética de esta gran escritora panameña: - Sydia no es maga de un solo truco-.

El autor es pintor y escritor