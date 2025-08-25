El tradicional carnaval de Notting Hill se inunda de ritmos afrocaribeños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El barrio londinense de Notting Hill se inundó el domingo de música y color para celebrar su carnaval anual, al que miles de personas acuden para escuchar ritmos afrocaribeños y presenciar el desfile de llamativos disfraces.

En un día soleado, familias enteras asistieron a esta fiesta callejera, la más grande de Europa, para celebrar la cultura caribeña y disfrutar de los puestos de comida instalados en el barrio, donde se vende sobre todo comida del Caribe.

Niños con los rostros pintados iban de la mano de los padres en la jornada dedicada a las familias, antes de que este lunes, jornada festiva en el Reino Unido, culmine esta cita anual con un desfile de carrozas de colores.

Se espera que alrededor de un millón de personas acudan a las calles del oeste de Londres para el evento, según informó previamente la Policía Metropolitana (Met, en inglés), que ha desplegado a unos 7,000 agentes como medida de seguridad para asegurar que este festejo transcurra sin contratiempos.

Calipso y el reggae en Notting Hill

Con ritmos como el calipso o el reggae, los asistentes han presenciado llamativos disfraces y han movido el cuerpo al ritmo de esta música afrocaribeña.

En las esquinas se vendían cervezas jamaicanas, frijoles, pollo a la brasa, plátano frito y mazorcas de maíz.

El calipso, la soca y el reggae son los ritmos que más se escucharán en estos dos días del carnaval, cuyo acto principal será el gran desfile del lunes que recorrerá Notting Hill.

El ambiente está acompañado por bandas de percusión de cacerolas de acero, que contribuyen a aumentar el ambiente festivo.

Una madre que asistió al carnaval, Lindsey Wan, dijo a EFE que esta es la tercera vez que asiste al evento.

“Cada vez que acompaño a mi familia, especialmente a mis padres de China, creo que es un evento internacional exótico genial para ellos. Así que sí, esta es mi oportunidad. En general, creo que es un evento muy dinámico donde se pueden ver todas las culturas internacionales, especialmente las que no conocemos del todo. En ese sentido, es una experiencia única tanto para los niños como para mi familia de China”, señaló.