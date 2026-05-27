Panamá, 27 de mayo del 2026

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    Estudios mexicanos ganan concurso para diseñar nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Panamá

    El Concurso Internacional de Diseño recibió 363 propuestas procedentes de 56 países en una primera etapa.

    EFE
    Estudios mexicanos ganan concurso para diseñar nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Panamá
    El museo indicó que el proceso continuará ahora con el desarrollo técnico del proyecto. LP Elysée Fernández

    Los estudios mexicanos Palma + Taller T-O ganaron el concurso internacional para el diseño de la nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Panamá, una obra que tendrá un costo de veinte millones de dólares, informaron este miércoles a EFE fuentes oficiales.

    El jurado seleccionó la propuesta ganadora diseñada en conjunto por Palma + Taller T-O, debido a su “capacidad para integrar arquitectura, espacio público y experiencia cultural, así como su relación con el entorno urbano y su visión del museo como infraestructura cultural abierta y accesible”.

    El Concurso Internacional de Diseño recibió 363 propuestas procedentes de 56 países en una primera etapa, de las cuales cinco pasaron a la segunda y entre estas se eligió la vencedora.

    “La nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo - MAC Panamá se presenta como una infraestructura cultural viva y abierta a la ciudad. Pensada desde la identidad, el clima y el paisaje panameño, el proyecto propone una arquitectura contemporánea, democrática y sostenible, concebida desde la colaboración para imaginar formas de encuentro, cultura y vida urbana”, señaló el jurado en un comunicado.

    Por su parte, el Museo indicó que el proceso continuará ahora con el desarrollo técnico del proyecto y con la articulación de profesionales y actores locales de cara a su futura construcción, al fortalecer el intercambio entre experiencia internacional y conocimiento del contexto panameño.

    Fuentes oficiales consultadas por EFE este miércoles no precisaron la fecha de inicio de la construcción, aunque afirmaron que el proyecto tendrá un costo de veinte millones de dólares.

    EFE

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