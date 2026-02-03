FAE Panamá celebrará su edición 15 del 16 al 20 de abril de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El FAE Panamá 2026 anunció la compra a ciegas, una modalidad de venta anticipada con descuentos para disfrutar del teatro y la danza del 16 al 20 de abril.

El Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2026) anunció el lanzamiento de la modalidad de “compra a ciegas”, una oferta especial que permitirá al público adquirir sus boletos desde ahora, antes de que se revele la cartelera oficial, y escoger posteriormente la obra de su preferencia con descuentos exclusivos.

El FAE Panamá celebrará su edición número 15 del 16 al 20 de abril de 2026, consolidándose como el encuentro más importante del teatro y la danza contemporánea en el país.

La compra a ciegas, utilizada en grandes festivales internacionales, busca facilitar el acceso anticipado del público y ofrecer precios preferenciales a los amantes de las artes escénicas.

Para participar, los interesados solo deben seleccionar la categoría de obra —nacional o internacional— y, una vez anunciada la programación oficial, podrán elegir libremente el espectáculo al que desean asistir.

Las entradas están disponibles a través de www.tustiquetes.com. El público podrá adquirir un Full Pass para seis obras internacionales al precio de cuatro (45 dólares), así como un Full Pass para cuatro obras nacionales al precio de tres (30 dólares). Los boletos individuales tendrán un costo de 15 dólares para obras internacionales y 10 dólares para producciones nacionales, más impuestos.

El FAE Panamá se realizó por primera vez en 2004 como bienal. Foto/Cortesía

El equipo organizador del FAE Panamá 2026 informó que actualmente se encuentra cerrando conversaciones con directores y productores de reconocidas compañías de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos y Panamá, a fin de presentar una programación de alto nivel artístico, en diálogo con la escena local.

Además de las presentaciones en salas y espacios al aire libre, el festival desarrollará un programa de actividades gratuitas y formativas, que incluye funciones para toda la familia, presentaciones en escuelas primarias públicas, y espacios de capacitación y actualización para estudiantes y artistas escénicos. Entre los aliados confirmados se encuentra el GECU de la Universidad de Panamá.

Organizado por la Fundación Pro Artes Escénicas y Audiovisuales, el FAE Panamá celebra 22 años de creación, tras haberse realizado por primera vez en 2004 como un evento bienal. A lo largo de su trayectoria, el festival se ha consolidado como una vitrina artística de alto nivel, con iniciativas sociales como El FAE llega a las escuelas del barrio, Lab Formativo FAE y El FAE al aire libre, que buscan democratizar el acceso a las artes escénicas.

La información actualizada sobre el festival estará disponible en las redes sociales oficiales FAE Panamá en Instagram, Facebook y X (Twitter).