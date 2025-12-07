Festival ‘Danzan las Plazas’ llevará danza contemporánea al Casco Antiguo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Centro Cultural de España – Casa del Soldado (CCE-CdS), en colaboración con la Fundación Espacio Creativo (FEC), anunció la realización del festival “Danzan las Plazas”, que se celebrará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en tres emblemáticas plazas del Casco Antiguo, ciudad de Panamá.

El evento ofrecerá presentaciones gratuitas de danza contemporánea con la participación de bailarines panameños y españoles.

A partir de las 4:00 p.m. de ambos días, residentes y visitantes podrán disfrutar de piezas coreográficas en espacios patrimoniales como la Plaza Herrera, la Plaza Simón Bolívar y la Plaza de Francia, que se transformarán en escenarios abiertos y vivos.

Danzan las Plazas, evento que tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre en el Casco Antiguo. Foto/Cortesía

El proyecto busca integrar arte, arquitectura y comunidad mediante intervenciones coreográficas, performances y acciones urbanas que conectan a los artistas con el público en un ambiente accesible y gratuito, han dicho los organizadores.

Programación artística

El sábado 13 de diciembre se presentarán:

+ Sara Martín Hernández

+ Stephanie Lee

+ Kiko López y Héctor Plaza (dúo español)

El domingo 14 de diciembre será el turno de:

+ Carolina Figueiredo

+ Omaris Mariñas

+ Patricia Hastewell y Noé Ferey (dúo)

“Danzan las Plazas” tiene como finalidad acercar la danza contemporánea a nuevos públicos, activar el espacio urbano como plataforma cultural y promover el encuentro directo entre artistas y ciudadanía.

La entrada es libre y gratuita para todas las actividades.