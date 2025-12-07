Festival ‘Danzan las Plazas’ llevará danza contemporánea al Casco Antiguo

El Centro Cultural de España – Casa del Soldado (CCE-CdS), en colaboración con la Fundación Espacio Creativo (FEC), anunció la realización del festival “Danzan las Plazas”, que se celebrará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en tres emblemáticas plazas del Casco Antiguo, ciudad de Panamá.
El evento ofrecerá presentaciones gratuitas de danza contemporánea con la participación de bailarines panameños y españoles.
A partir de las 4:00 p.m. de ambos días, residentes y visitantes podrán disfrutar de piezas coreográficas en espacios patrimoniales como la Plaza Herrera, la Plaza Simón Bolívar y la Plaza de Francia, que se transformarán en escenarios abiertos y vivos.
El proyecto busca integrar arte, arquitectura y comunidad mediante intervenciones coreográficas, performances y acciones urbanas que conectan a los artistas con el público en un ambiente accesible y gratuito, han dicho los organizadores.
Programación artística
El sábado 13 de diciembre se presentarán:
+ Sara Martín Hernández
+ Stephanie Lee
+ Kiko López y Héctor Plaza (dúo español)
El domingo 14 de diciembre será el turno de:
+ Carolina Figueiredo
+ Omaris Mariñas
+ Patricia Hastewell y Noé Ferey (dúo)
“Danzan las Plazas” tiene como finalidad acercar la danza contemporánea a nuevos públicos, activar el espacio urbano como plataforma cultural y promover el encuentro directo entre artistas y ciudadanía.
La entrada es libre y gratuita para todas las actividades.