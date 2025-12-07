Panamá, 07 de diciembre del 2025

    Festival ‘Danzan las Plazas’ llevará danza contemporánea al Casco Antiguo

    Getzalette Reyes
    Danza contemporánea tomará el Casco Antiguo este 13 y 14 de diciembre. Foto/Cortesía

    El Centro Cultural de España – Casa del Soldado (CCE-CdS), en colaboración con la Fundación Espacio Creativo (FEC), anunció la realización del festival “Danzan las Plazas”, que se celebrará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en tres emblemáticas plazas del Casco Antiguo, ciudad de Panamá.

    El evento ofrecerá presentaciones gratuitas de danza contemporánea con la participación de bailarines panameños y españoles.

    A partir de las 4:00 p.m. de ambos días, residentes y visitantes podrán disfrutar de piezas coreográficas en espacios patrimoniales como la Plaza Herrera, la Plaza Simón Bolívar y la Plaza de Francia, que se transformarán en escenarios abiertos y vivos.

    Danzan las Plazas, evento que tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre en el Casco Antiguo. Foto/Cortesía

    El proyecto busca integrar arte, arquitectura y comunidad mediante intervenciones coreográficas, performances y acciones urbanas que conectan a los artistas con el público en un ambiente accesible y gratuito, han dicho los organizadores.

    Programación artística

    El sábado 13 de diciembre se presentarán:

    + Sara Martín Hernández

    + Stephanie Lee

    + Kiko López y Héctor Plaza (dúo español)

    El domingo 14 de diciembre será el turno de:

    + Carolina Figueiredo

    + Omaris Mariñas

    + Patricia Hastewell y Noé Ferey (dúo)

    “Danzan las Plazas” tiene como finalidad acercar la danza contemporánea a nuevos públicos, activar el espacio urbano como plataforma cultural y promover el encuentro directo entre artistas y ciudadanía.

    La entrada es libre y gratuita para todas las actividades.

