Panamá, 13 de marzo del 2026

    Edición 29 del Festival de Málaga

    Fusión cultural: Folclore panameño y flamenco brillan en Málaga, España

    La propuesta escénica “Flamenco & Típico Panameño” llevó la cultura de Panamá al Festival de Cine de Málaga, combinando danza, música y tradición.

    Getzalette Reyes
    En escena participaron ocho artistas. Foto/Cortesía/Rafael Chong

    El espectáculo “Flamenco & Típico Panameño”, una propuesta escénica dirigida por las artistas Odette Cortez y Anita Loynaz, se presentó el 12 de marzo en Málaga, España, en el marco del Festival Internacional de Cine de Málaga.

    Historia de Belisario Porras llega al Festival de Cine de Málaga con documental panameño

    La puesta en escena formó parte de las actividades oficiales del Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ), donde Panamá fue designado País Invitado de Honor, un reconocimiento que permitió mostrar la riqueza cultural del país ante representantes de la industria audiovisual internacional.

    La obra fue presentada durante una recepción oficial orientada a promover la identidad panameña y a proyectar al país como un territorio creativo, culturalmente diverso y con potencial para el desarrollo de colaboraciones artísticas y audiovisuales.

    Panamá dice presente en el Festival Internacional de Cine de Málaga 2026 con el espectáculo “Flamenco & Típico Panameño”. Foto/Cortesía

    Según explicó Cortez, el espectáculo propone una fusión entre el folclore panameño y el flamenco, narrando a través de la danza y la música la conexión histórica y cultural entre Panamá y España. La propuesta incorpora música flamenca original junto con composiciones panameñas de Ormelis Cortez y Rómulo Castro, resaltando las raíces culturales y las posibilidades de intercambio artístico entre ambos países.

    En escena participaron ocho artistas, incluyendo a Cortez, reconocida figura de la danza folclórica panameña, y Anita Loynaz, bailaora de flamenco de trayectoria internacional y fundadora del Panamá Flamenco Festival. Además de Cortez y Loynaz se presentaron: Rafael Chong, Ramón Medina, Patricia Escala, Gabriela Ramírez, Ana Carolina Izaguirre y Ayleen Navarro.

    El espectáculo incluyó música original, vestuarios tradicionales y coreografías creadas especialmente para esta presentación internacional.

    “Todos estamos muy emocionados. La presentación fue un rotundo éxito”, afirmó Cortez a La Prensa. “Panamá quedó muy bien posicionado. Estamos contentos”, añadió.

    Cortez dijo que el público estaba sorprendido, sobre todo los españoles. “Fue algo inédito aquí: una verdadera fusión de arte y cultura entre Europa y América“, resaltó.

    En la imagen, Anita Loynaz y Odette Cortez. Cortesía

    La delegación panameña, que regresará este viernes al país, estuvo encabezada por la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, quien destacó que esta participación permite proyectar el potencial cultural y cinematográfico de Panamá en escenarios internacionales.

    La representación panameña posa en esta imagen con la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, tras la presentación del espectáculo en Málaga, España. Foto/Cortesía/Rafael Chong

    El Festival de Cine de Málaga, que este año celebra su 29.ª edición, se ha consolidado como uno de los eventos de referencia para el cine en español e iberoamericano. La edición de 2026 se desarrolla hasta el 15 de marzo, con la participación de destacados representantes de la industria cinematográfica internacional.

    Getzalette Reyes


