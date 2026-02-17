Panamá, 17 de febrero del 2026

    Francofonía 2026 en Panamá reunirá a 13 embajadas con arte, cine y gastronomía

    Getzalette Reyes
    Sede de la Alianza Francesa de Panamá. Cortesía

    La Alianza Francesa de Panamá y la Embajada de Francia en Panamá anunciaron la celebración de la Francofonía 2026, que se desarrollará del 3 al 24 de marzo con una programación cultural que reunirá a 13 embajadas francófonas acreditadas en el país.

    El evento anual busca destacar la riqueza y diversidad de la lengua francesa y las culturas francófonas alrededor del mundo, consolidando el francés como un puente de cooperación y entendimiento entre naciones.

    Participación de 13 embajadas

    En esta edición participarán las representaciones diplomáticas de Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Egipto, Francia, Haití, Kosovo, Marruecos, México, Uruguay, Suiza y la Unión Europea, además de la Delegación General de Canadá como país invitado.

    La programación incluye exposiciones de arte, proyecciones cinematográficas, encuentros culturales y actividades académicas, con el respaldo de la Unión Europea y diversas embajadas aliadas.

    Exposiciones, cine y patrimonio histórico

    Entre las propuestas destaca una exposición artística que invita al público a reflexionar sobre las redes invisibles, las energías y las infraestructuras que moldean la vida cotidiana, explorando la relación entre tecnología, naturaleza y luz.

    Asimismo, la Embajada de Francia, en colaboración con el Museo Interoceánico del Canal de Panamá, ofrecerá visitas guiadas a una nueva sala de exhibición dedicada a la construcción francesa y estadounidense del Canal de Panamá.

    Por primera vez, también se realizará un conversatorio en la plataforma Twitch bajo el tema: “¿Cómo los videojuegos pueden compartir culturas?”, ampliando el alcance de la celebración hacia nuevos públicos.

    Educación y gastronomía francófona

    En el ámbito académico, se organizará una feria sobre oportunidades educativas y profesionales en el espacio francófono, con la participación de varias embajadas y de la Unión Europea, orientada a estudiantes y profesionales interesados en estudiar o trabajar en países francófonos.

    La celebración oficial incluirá además un “mercadito” de sabores francófonos, donde el público podrá disfrutar de propuestas gastronómicas representativas de los países participantes.

    El programa culminará con actividades musicales y talleres creativos, incluyendo un concierto del acordeonista Corentin Restif y otros artistas invitados.

    La mayoría de las actividades serán gratuitas y abiertas al público.

