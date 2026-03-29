IFF Panamá 2026: fechas, películas y detalles del festival de cine

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La décimo cuarta edición del IFF Panamá reunirá 40 producciones internacionales y destacará el talento local con estrenos nacionales, además de un amplio programa educativo y proyecciones abiertas al público.

El Festival Internacional de Cine de Panamá se prepara para celebrar su décimo cuarta edición del 9 al 12 de abril de 2026, consolidándose como una de las principales plataformas cinematográficas de la región.

Con una selección de 40 películas provenientes de América Latina, Europa, Asia y África, el evento reafirma su papel como punto de encuentro entre la industria audiovisual y el público de Centroamérica y el Caribe.

Durante una conferencia de prensa celebrada esta semana, la Fundación IFF Panamá presentó los detalles del festival, destacando el impulso al talento regional y el impacto en la economía creativa.

“Tenemos una responsabilidad enorme con nuestros cineastas y con la industria, pero también con Panamá…”, expresó Pituka Ortega Heilbron, al resaltar la conexión cultural que promueve el evento.

Uno de los ejes principales de esta edición será el fortalecimiento del cine panameño, con siete producciones nacionales en cartelera, entre ellas tres estrenos locales y dos internacionales. La directora del festival, Karla Quintero, resaltó el compromiso del equipo organizador para ofrecer una programación de alto nivel al público.

El festival contará con sedes emblemáticas como el Teatro Nacional, donde se realizarán las galas de apertura y clausura. La inauguración estará marcada por la proyección del documental Runa Simi, del director peruano Augusto Zegarra, mientras que el cierre incluirá la película Milly: Reina del Merengue, dirigida por Leticia Tonos, además de la entrega de premios.

Durante la conferencia se realizó la Firma del Convenio Oficial de Patrocinio entre el Ministerio de Cultura y la Fundación IFF Panamá.

Este año, la Ciudad de las Artes se suma como núcleo del programa educativo, que incluirá clases magistrales, paneles y talleres dirigidos a estudiantes y profesionales del sector.

En la conferencia también se habló sobre el impacto del festival como herramienta de proyección internacional. La ministra de Cultura, Maruja Herrera, dijo que el evento “es una marca país que proyecta nuestro talento”.

Como parte de su compromiso con la comunidad, el festival anunció que ofrecerá proyecciones gratuitas en espacios abiertos, incluyendo funciones en San Miguelito y el Biomuseo.

Desde su creación en 2012, el IFF Panamá ha reunido a más de 187 mil espectadores.