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    Jaume Plensa pide ‘silencio’ al mundo con una exposición en una iglesia de Montpellier

    EFE
    Jaume Plensa pide ‘silencio’ al mundo con una exposición en una iglesia de Montpellier
    Vista de una de las obras de Plensa. El escultor catalán Jaume Plensa (Barcelona, 1955) presentó este lunes su nueva exposición en una iglesia desacralizada de Montpellier (sur de Francia). EFE

    El escultor catalán Jaume Plensa (Barcelona, 1955) presentó este lunes su nueva exposición en una iglesia desacralizada de Montpellier (sur de Francia), con la que pide “silencio” al mundo mediante dos esculturas gigantes para que el ser humano vuelva a “estar con él mismo y escuchar lo más profundo de sus pensamientos”.

    “Vivimos una época de mucho ruido mediático, de mucha violencia, muchas guerras: mucha polarización política (...) ¿y esto qué pide? Silencio”, opinó el artista en declaraciones a EFE.

    La exposición, titulada ‘Mirage’ (‘Espejismo’), presenta dos cabezas humanas de enormes dimensiones hechas de mallas metálicas, que posan un dedo índice sobre sus labios como si pidieran silencio, en la nave central de la iglesia Sainte-Anne de Montpellier.

    Esta iglesia, construida en el siglo XIX y desacralizada en 1986, opera como espacio cultural para exposiciones de arte contemporáneo desde 1991 con el nombre ‘Carré Sainte-Anne’ y, dado su pasado como lugar de culto, invita igualmente al silencio y a la introspección.

    “Creo que es uno de los espacios más bellos en los que he expuesto nunca. Como han conservado las vidrieras, según como entra la luz hay manchas de colores en el suelo: momentos rojos, verdes... que yo creo que le dan una humanidad extraordinaria”, subrayó.

    Jaume Plensa pide ‘silencio’ al mundo con una exposición en una iglesia de Montpellier
    El artista plástico Jaume Plensa presenta su obra en Montpellier. EFE/Pol Lloberas Cardona

    En la contemplación, la exposición complementa las dos obras centrales con cinco esculturas de Plensa, bajo los arcos neogóticos y la mirada de un viejo órgano.

    Una de ellas, ‘Le Rêve de Martine’ (‘El sueño de Martina’), muestra dos versiones de un mismo concepto realizado en alabastro: la cabeza y las manos de una figura femenina cuyo rostro, de ojos cerrados, transmite la paz del sueño y la quietud del silencio.

    Otra obra, un conjunto de tres cabezas femeninas que nunca antes se había expuesto, repite el motivo en el altar de la nave pero, en esta ocasión, está íntegramente compuesta de una madera de caoba negra, marcada por manchas cobrizas y las vetas de la talla.

    “Son tres retratos de mujeres jóvenes, hechos a partir de vigas de un edificio que se hundió en Bélgica. Siempre he tenido un cariño especial por esta madera, porque tiene más de 100 años: es decir, que es como una mezcla de la tradición y la vanguardia”, detalló.

    Jaume Plensa pide ‘silencio’ al mundo con una exposición en una iglesia de Montpellier
    Conjunto de cabezas femeninas hechas de madera en el altar de la nave, obra de Jaume Plensa. EFE/Pol Lloberas Cardona

    ‘Mirage’ es la segunda exposición del ‘Carré Sainte-Anne’ desde su reapertura en 2025, tras una muestra del artista francés JR que puso fin a dos años de obras, y estará abierta al público desde este miércoles hasta el 1 de noviembre.

    Jaume Plensa i Suñé es conocido por su arte urbano de gran formato, como sus rostros humanos de aspecto alargado y fundente, sus grandes figuras creadas con letras y números, o sus figuras blancas asentadas sobre largos postes, visibles en ciudades de todo el mundo.

    Su obra decora hoy las calles de ciudades como Chicago, Taipei, Londres o Madrid, y ha sido premiada con galardones tan prestigiosos como el Premio Velázquez de Artes Plásticas (2013) o el Lifetime Achievement Award del International Sculpture Center (2025).

    En Francia, Plensa fue reconocido como Caballero de las Artes y las Letras en 1993 y desde entonces ha realizado múltiples obras urbanas en este país, tal y como muestran sus instalaciones en localidades como Antibes, Caen, Niza o Valence.

    EFE

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