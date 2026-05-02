José Saramago y ‘Las intermitencias de la muerte’

El escritor de origen portugués José Saramago (1922-2010), sigue siendo uno de los escritores más leídos y polémicos en todo el mundo, desde finales del siglo pasado hasta principios de este. En 1998 recibió el Premio Nobel de Literatura como un reconocimiento especial por parte de la Academia sueca, por su singular manera de expresar ideas novedosas a través de la Literatura.

De hecho, en el inicio de su discurso de aceptación de dicho premio, sorprendió a todos los presentes, haciendo referencia a un aspecto de su vida que Saramago consideró fundamental, acerca de los orígenes de su motivación para llegar a ser escritor, cuando dijo: -El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. Ayudé muchas veces a éste mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor de ovejas. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando: leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía atento, al mismo tiempo que suavemente me acunaba y al dormirme, me hacía soñar con mis propias historias-.

El escritor de origen portugués José Saramago.

En sus novelas, siempre repletas de ironía, ingenio y metáforas, Saramago aborda temas inimaginables como es el caso, por ejemplo, de Ensayo sobre la ceguera (1995), en donde una extraña epidemia condena a una ciudad a la ceguera blanca. O este otro: Ensayo sobre la lucidez (2004), en el que investiga los límites de la democracia. En La Caverna (2000) aborda el tema del mito platónico y critica el consumismo. El hombre duplicado (2002) en el que explora la angustia del ser anónimo perdido en una sociedad masificada. Manual de pintura y caligrafía (1977) novela filosófica en la que explora la figura y trascendencia del artista.

Por su parte en El Evangelio según Jesucristo (1991) desarrolla una original visión acerca de la vida de Jesucristo, que le valió una fuerte censura y lo obligó exiliarse en España (Islas Canarias), debido a la serie de conflictos políticos y religiosos que desató la publicación de esta obra en su país. En su última novela, Caín (2009) el reflexivo escritor de parábolas, cierra la misma, con una frase curiosamente lapidaria: «La historia ha acabado, no habrá más que contar».

No obstante, en esta oportunidad, quiero referirme de manera especial a su novela Las intermitencias de la muerte (2005) que acabo de leer y en la que el genial escritor, aborda el tema controversial de la muerte.

La novela cuenta la historia de un país cuyo nombre no será mencionado, y en el que se produce algo nunca visto desde el principio del mundo: la muerte decide suspender su trabajo letal, la gente deja de morir en dicho lugar. La euforia colectiva se desata, pero muy pronto la alegría por la vida eterna, dará paso a la desesperación y el caos, toda vez, que si bien es cierto las personas ya no mueren, eso no significa que el tiempo se haya detenido. El que envejece seguirá envejeciendo, por lo que el destino de los humanos en aquel país inventado por Saramago, será una vejez eterna, con todas sus implicaciones: el que agoniza lo hará eternamente, el que padece una dolorosa enfermedad terminal, la sufrirá de manera indefinida.

El autor escudriña y plantea con su habitual humor y sarcasmo, los problemas colaterales, que se derivan de este inesperado evento. Por ejemplo: el dilema laboral de las funerarias, floristerías, cementerios, hospitales, hogares de ancianos, compañías de seguro, incluida la religión, ya que sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia.

En efecto, en la trama central de la obra, sobran los motivos de preocupación, ante este inusitado hecho, por lo que se empiezan a buscar maneras de forzar a la muerte a matar, aunque no lo quiera. Se corrompen las instituciones gubernamentales y familiares afectando los principios y valores de la antigua moralidad que tenía por norma velar por la atención de los enfermos, al punto de que se llegan a pagar coimas o sobornos para llevar a familiares desahuciados a cruzar la frontera para que puedan morir y descansar en paz, tanto los unos como los otros.

De hecho, esta extraordinaria novela de Saramago, al igual que todas las demás, logra despertar inquietudes y provocar serias reflexiones en el lector sobre el valor de la vida y la trascendencia de la muerte, toda vez que como sabemos, en la actualidad la ciencia incluye entre sus objetivos medulares, la búsqueda constante de alargar o incluso perpetuar la vida de la especie humana sobre el planeta, mediante la realización de investigaciones y experimentaciones constantes.

En la actualidad, lo más parecido a la ficción planteada por Saramago en esta novela, lo podemos encontrar en un pueblito rural de Ecuador llamado Vilcabamba, que se ha hecho famoso en el mundo, por la alta longevidad de sus habitantes, la mayoría de los cuales llega a alcanzar una edad superior a los cien años, sin que hasta la fecha se conozca la razón específica de este fascinante descubrimiento, que continúa atrayendo a turistas de todas partes del mundo, ilusionados por encontrar también ellos, la fuente de la eterna juventud, ante las intermitencias de la muerte, que ha planteado Saramago.

El autor es escritor y pintor.