Panamá, 18 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    ReseñaRESEÑA. Un repaso o crítica sobre un servicio, producto o proyecto creativo como arte, literatura u obra teatral.

    ‘La casa que habitamos’

    Joaquín González J.
    ‘La casa que habitamos’
    Ariel Barría Alvarado fue un profesor, escritor y gestor cultural panameño.

    Este es el título de la novela de Ariel Barría Alvarado (1959-2021), ganadora del premio Miró en el año 2006, sobre la que me permito hacer algunas acotaciones personales como lector y admirador del legado literario de este gran escritor panameño que desafortunadamente, ya no está con nosotros.

    En primer lugar, queda claro que La casa que habitamos es la figura literaria escogida con muy buen tino por el autor para referirse metafóricamente a nuestro país. Ese país, como cualquier otro, en apariencia sano y decente a la luz del día, pero depauperado, lleno de mentiras, bajezas y frivolidades ante la complicidad de la noche y las sombras licenciosas del poder.

    Conviene advertir que, la novela empero, no se refiere a una descripción plana o lineal de la realidad impregnada del anecdotario urbano que resume cada día los titulares de las noticias. Por el contrario, Ariel, siempre poseedor de un agudo y fino sentido del humor, convierte la intuición, en un exquisito recurso literario con el que facilita al lector deducir con lo no dicho y lo sobreentendido, aquello importante que en primera instancia luce oculto.

    El intrincado ensamblaje de la trama en cada capítulo resulta tan natural en la obra, que hace parecer fácil su estructuración, sin serlo. Por ello la novela desde sus inicios se convierte en una lectura amena entretenida y hasta divertida -¿quién dijo que la literatura es para fruncir el ceño-.

    El autor sabe, como buen escritor, ajustar el diapasón para tensar las cuerdas finales de cada capítulo y mantener así, el clima de zozobra y expectativa hasta llegar al momento crucial de la novela sin que se pierda el efecto de consecuencia o causalidad de la trama.

    En efecto, La casa que habitamos está teñida de acciones de intriga, traición, violencia y venganza que se entretejen y se van hilando con cada circunstancia que impacta al personaje principal, en un solo día de vivencias en el maltrecho escenario de la anémica sociedad que de una forma u otra todos reconocemos como propia.

    ‘La casa que habitamos’
    Portada del libro La casa que habitamos, de Ariel Barría Alvarado.

    Resumiendo, la novela de Barría Alvarado no se agota en una denuncia social convencional ya que el manejo de la auto-ironía como herramientas narrativas, plasma la cotidianidad de la violencia y el encanallamiento de la sociedad contemporánea de una manera novedosa.

    Sin embargo, como mis observaciones no implican un compromiso laudatorio por mi relación de amistad y aprecio por el autor, debo agregar, a fuerza de seguir siendo sincero, que en la parte crucial de la novela durante el desenlace -antes del final- surge una especie de argumentación forzada entre los personajes -Esteban y Rodrigo- que deriva a mi juicio, en innecesarios puntos de incongruencia que debilitan un tanto la obra en su conjunto, haciendo parecer además a última hora, la misma, como una aventura de Dick Tracy o el guion de un thriller de Hollywood.

    Pese a este fugaz momento de desencanto, la novela recrea con maestría literaria en su conjunto, aquel país de tambores silenciosos y noches de patas de cabra que incuestionablemente caracteriza a la casa que habitamos. Con este aporte, el autor cumple una vez más con lo dicho en alguna ocasión por Carlos Fuentes: -la literatura sigue siendo un arma para las adversidades de la vida, para sosegar el ruido y para rasgar el silencio-.

    El autor es escritor y pintor

    Joaquín González J.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones. Leer más
    • Corte no admite demanda que buscaba dejar sin efecto acuerdo de pena en caso Blue Apple. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Culecos en la cinta costera: alcalde Mayer Mizrachi preside el Festival Carnavalístico el domingo de carnaval. Leer más