La fotógrafa Zanele Muholi llega a Panamá con la muestra ‘Amalanga awafani’

La artista sudafricana Zanele Muholi, considerada una de las fotógrafas más influyentes del panorama artístico contemporáneo, presenta por primera vez su obra en la región con la exhibición Amalanga awafani (No todos los días son iguales).

La muestra será inaugurada este sábado 24 de enero en la Fundación Casa Santa Ana, ubicada en la avenida Pablo Arosemena y calle 14 Este, en El Terraplén, ciudad de Panamá. La exposición estará abierta al público hasta el 19 de abril de 2026, cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la entrada es libre.

Zanele Muholi presenta exposición emblemática sobre visibilidad y resiliencia en Casa Santa Ana. Foto/Cortesía

Muholi es una activista visual cuya práctica fotográfica se centra en la vida de la comunidad LGBTQIA+ negra. Su obra ha sido exhibida en importantes espacios internacionales como la Tate Modern y la Bienal de Venecia. Además, es fundadora del Instituto de Arte Muholi (MAI).

La exposición que presenta en Panamá aborda las condiciones de seguridad, visibilidad y pertenencia que atraviesan las vidas negras cuir. Reúne obras emblemáticas de las series Somnyama Ngonyama y Faces and Phases, en las que la artista utiliza la fotografía como una herramienta para reflexionar sobre la identidad, la dignidad humana, la memoria, el cuerpo y la representación.

A través de retratos en blanco y negro de gran fuerza visual, Muholi propone una experiencia accesible incluso para quienes se acercan por primera vez al arte contemporáneo.

Amalanga awafani, expresión que significa “no todos los días son iguales”, invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, los cambios personales y sociales, y la manera en que las personas construyen su identidad a lo largo de la vida. Cada retrato representa un momento específico, reconociendo que la identidad, la dignidad y la supervivencia no son constantes.

“El retrato es mi oración diaria”, reflexiona Muholi.“Esto ya no va de mí; trata de todos los cuerpos femeninos que alguna vez han existido en mi familia. Que nunca imaginó que estos sueños fueran posibles”.

Desde el ámbito institucional, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó la relevancia de la muestra: “Desde el Ministerio de Cultura celebramos la llegada de Zanele Muholi a Casa Santa Ana, una exposición que abre espacios para el diálogo y la inclusión. Apoyar estas iniciativas es esencial para construir una cultura que refleje todas las voces y realidades de nuestra sociedad”.

Por su parte, Carolina Hausmann, directora de la Fundación Casa Santa Ana, subrayó en un comunicado el alcance comunitario de la exhibición: “Casa Santa Ana fue creada para conectar a la comunidad con el arte desde una mirada accesible y reflexiva. Esta exhibición invita a observar, conversar y descubrir que el arte contemporáneo también puede ser cercano y profundamente humano”.

La inauguración se realizará el sábado 24 de enero, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en Casa Santa Ana, ubicada en El Terraplén, entrada del Casco Antiguo.

Como parte de la programación, se llevará a cabo un conversatorio abierto con la artista el lunes 26 de enero, a las 7:00 p.m., en el Museo del Canal Interoceánico, además de otras actividades culturales y educativas durante los meses de exhibición.