Las manos de Guayasamín

Oswaldo Guayasamín (1919-1999) fue un artista ecuatoriano que supo plasmar a través de su obra expresionista, la condición humana en sus diversas facetas, representando magistralmente, con sus colores audaces y sus figuras con manos distorsionadas, la angustia, y resistencia de su gente.

El impacto de Guayasamín radica no solo en su brillantez artística, sino también en su valentía y capacidad para provocar y generar pensamiento crítico, denunciando las situaciones sociales y políticas de su entorno, al mostrar con la crudeza y sensibilidad artística de su pintura, las profundidades del alma de un pueblo agobiado por el sufrimiento y la injusticia.

Oswaldo Guayasamín (1919-1999).

La influencia de Guayasamín se extiende internacionalmente, ya que su arte resuena en audiencias que reconocen los temas universales que aborda.

Una de las contribuciones más destacadas de Guayasamín al arte contemporáneo latinoamericano, es la creación de la «Capilla del Hombre» en Quito, Ecuador. Este museo, diseñado por el propio artista, alberga una vasta colección de sus obras y sirve como testimonio de su compromiso con la justicia social. La Capilla se erige como un símbolo de esperanza y un llamado a la acción contra la opresión y la desigualdad en todo el mundo. La misma se concluyó en el año 2002, tres años después de la muerte del artista.

Obra de Guayasamín.

Definir a Guayasamín solo como un artista expresionista, sería limitar su complejidad. Su aproximación al color, al trazo y a la composición, combina elementos del muralismo latinoamericano, sensibilidades del expresionismo europeo y una visión que surge de su experiencia como testigo y defensor de las luchas humanas. El resultado es, un lenguaje donde cada rostro se convierte en un manifiesto emocional, cada mano en una oración silenciosa, cada figura en un territorio donde se inscriben memoria, duelo y resistencia.

Aunque el artista desarrolló una producción vasta y variada, ciertas piezas se han convertido en hitos por su impacto emocional y su importancia para comprender el pensamiento del maestro.

En la imagen se aprecia una obra de Guayasamín.

Las obras de La Edad de la Ira, por ejemplo, se encuentran entre las más destacadas. Este conjunto, marcado por una profunda reflexión sobre la violencia, la guerra y la injusticia, presenta figuras alargadas y rostros marcados por el sufrimiento, que han definido visualmente el imaginario del artista.

Por su parte, La Edad de la Ternura ofrece un contraste poético e íntimo. Aquí, Guayasamín explora la figura materna desde un lenguaje más amable, suave y delicado, generando una serie profundamente buscada por coleccionistas que privilegian la dimensión emocional y afectiva del arte de Guayasamín.

El arte de Guayasamín, representa uno de los testimonios más potentes de la sensibilidad latinoamericana durante el siglo pasado, lo que aumenta su valor simbólico y patrimonial.

Su trabajo reclama con vigor inclaudicable, la equidad social. Esas manos curtidas de trabajo y sufrimiento plasmadas en el lienzo, se convierten en íconos de rebeldía silente. Las imágenes de sus cuadros atraviesan el tiempo y se imponen en el presente, haciendo incluso reflexionar y tragar grueso hasta el más displicente político que por casualidad, llegue a encontrarse de frente con una de sus obras.

En síntesis, el legado de este gran maestro del arte latinoamericano, queda no solo para enrostrarnos una visión trágica de las penurias de nuestros pueblos, sino más bien, y esto es lo más importante, para advertirnos a todos, de la necesidad de soñar con utopías.

El autor es escritor y pintor