‘Las señoritas de Avignon’, la obra más polémica de Picasso que sigue generando debate un siglo después

Precious Adesina - BBC Culture

En 1907, Pablo Picasso invitó a un pequeño grupo de artistas y amigos a su estudio en París. Quería mostrarles un cuadro en el que había estado trabajando durante seis meses.

La reacción de sus colegas fue casi unánime: conmoción, horror y repugnancia. Se dice que el pintor francés Georges Braque comparó la experiencia con beber gasolina y Henri Matisse calificó a las mujeres del cuadro de “horribles”. La obra no se exhibió públicamente hasta 1916, casi una década después.

Ahora, más de un siglo después, la pintura se ha convertido en una de las obras más reconocibles y controvertidas de Picasso. También fue reinterpretada por el aclamado pintor estadounidense Henry Taylor.

Su versión se exhibe actualmente en una importante exposición en el Museo Nacional Picasso de París, y Taylor subraya un punto clave sobre la pintura original: tiene mucha más influencia del arte africano de la que Picasso jamás quiso admitir.

El cuadro que Picasso mostró a sus colegas fue “Las señoritas de Avignon” (1907), un enorme óleo en el que cinco mujeres desnudas en un burdel de Barcelona captan la atención del espectador.

Dos de ellas tienen rostros inexpresivos, tres miran fijamente al observador y todas tienen cuerpos deformes y desarticulados.

La pintura marcó un punto de inflexión en la trayectoria creativa de Picasso y una ruptura radical con las normas artísticas de la época.

"Las señoritas de Avignon" (1907) de Pablo Picasso fue recibida inicialmente con disgusto, pero luego aclamada como una obra maestra. / Getty Images

El nacimiento del cubismo

“Picasso se alejó de la pintura emotiva y figurativa para fragmentar las formas y repensar la representación del espacio y los cuerpos”, explica a la BBC Joanne Snrech, curadora del Museo Nacional Picasso. “Este cambio fue clave para el desarrollo del cubismo y del arte moderno en general”.

“Las señoritas de Aviñón” se tituló “El burdel de Avignon” hasta 1916, cuando se cambió el título para que fuera menos controvertido. Se considera una obra fundamental en el nacimiento del cubismo, el movimiento artístico del siglo XX conocido por abandonar las formas de representación tradicionales y realistas en favor de formas fragmentadas y geométricas.

Como hizo Picasso en “Las señoritas”, el cubismo fusionó múltiples perspectivas de un objeto o persona en una sola imagen.

“Parte de la fuerte reacción se debió a que Picasso no solo cambió una cosa: lo cambió todo a la vez”, afirma Snrech. “Incluso a los artistas que ya experimentaban con nuevos estilos, esto les pareció un paso demasiado lejos”.

Pero las innovaciones de Picasso no surgieron de la nada. Algunas, podría decirse, provenían directamente del continente africano.

Meses antes de crear esta pintura, Picasso había desarrollado un interés particular por las máscaras y esculturas africanas, impulsado por una pequeña figurilla —procedente de lo que hoy es la República Democrática del Congo— que Matisse había adquirido en París en 1906.

Picasso comenzó a visitar con regularidad la sección africana del Museo de Etnografía del Trocadero, donde realizó cientos de bocetos preparatorios para su nueva obra maestra.

El artista estadounidense contemporáneo Henry Taylor (izquierda) reinterpretó y analizó la obra del artista cubista Picasso. / Getty Images

“Lo que le impactó no fue solo su aspecto, sino su funcionamiento: los rostros están simplificados, distorsionados, a veces siendo bastante intensos o incluso inquietantes”, afirma Snrech. “Claramente se inspiró en este enfoque diferente del rostro humano, que le permitió alejarse del naturalismo y acercarse a algo más abstracto y provocador”.

A pesar de que esta obra y muchas otras se vieron influenciadas por sus encuentros con el arte africano, se sabe que Picasso restó importancia a dicha influencia.

En 1920, le dijo a un crítico que trabajaba en una serie sobre arte africano para una revista que “nunca había oído hablar de él”. La reticencia de Picasso a reconocer el impacto del arte africano en su obra, a pesar de beneficiarse directamente de él, provocó posteriormente acusaciones de apropiación cultural.

Las críticas resaltan el significado cultural, religioso y social de los objetos que Picasso observó pero que aparentemente ignoró, y cómo esto contribuyó a la narrativa generalizada de que el arte africano era considerado “primitivo” en aquella época.

La reinterpretación de Las señoritas de Avignon

Henry Taylor retomó la icónica pintura de Picasso durante su visita a París para su primera exposición individual en Europa en 2007, casi exactamente un siglo después de que Picasso la creara.

La versión de Taylor, titulada “Del Congo a la Capital y de Nuevo Negro” (2007), se exhibe actualmente en el Museo Nacional Picasso de París como parte de la exposición “Henry Taylor: Donde los pensamientos provocan”, su primera gran retrospectiva en el viejo continente.

En su versión conserva la estructura básica y las poses de las cinco mujeres desnudas y los dos rostros enmascarados característicos. Sin embargo, las figuras, inicialmente blancas, ahora son negras, haciendo un guiño más explícito al arte africano.

Conocido por explorar la vida de la comunidad negra en Estados Unidos, Taylor reinterpreta la composición desde su propia perspectiva como artista con un trasfondo cultural y social diferente.

“La obra de Taylor a menudo se centra en personas que históricamente han estado subrepresentadas, otorgándoles presencia e individualidad”, afirma Snrech. “Cuando se analizan en conjunto, las obras de Picasso y Taylor no solo ponen de relieve las diferencias artísticas, sino también cuestiones más amplias sobre el poder, la influencia y de quién son las historias que se cuentan”.

La obra de Taylor se exhibe actualmente en el Museo Picasso de París. / Nueva York/ Aurélien Mole c Henry Taylor, cortesía del artista

Reinterpretación

Pero ambas obras también ponen de relieve una posible actitud diferente hacia las mujeres. La históricamente conflictiva relación de Picasso con el sexo opuesto se ha vuelto difícil de separar del legado de sus pinturas.

Conocido por una serie de romances turbulentos, se dice que Picasso le dijo a la pintora Françoise Gilot que todas las mujeres son “diosas o felpudos” y “máquinas de sufrimiento”. Para algunos críticos, la violencia de los cuerpos fragmentados resulta más personal que estética.

“El tema [un grupo de mujeres desnudas en un burdel] ya era provocador, pero Picasso eliminó cualquier delicadeza”, afirma Snrech. En la versión más reciente, aunque abstracta, sus cuerpos están menos desarticulados; el resultado es más poderoso que agresivo.

La figura central de Taylor se yergue con los brazos parcialmente detrás de la espalda. El corte de pelo corto y asimétrico que luce guarda cierto parecido con el de Josephine Baker, bailarina y cantante franco-estadounidense, conocida por ser la primera mujer negra en convertirse en una superestrella mundial. Al hacer esto, el artista “introduce cuestiones de identidad, raza y representación”, afirma Snrech.

El título de Taylor, “De Congo a la Capital y de Nuevo Negro” (2007), hace referencia a la figura congoleña de Matisse que despertó el interés de Picasso por el arte africano, destacando su traslado de África a París.

También alude a la forma en que el propio Taylor “reincorporó el negro” en la pintura al incluir personas negras.

Sin embargo, un brazo masculino blanco sin cuerpo, con un reloj de oro, flota en la esquina inferior izquierda, manoseando a uno de los personajes.

Esto podría ser un guiño a los dos hombres —un marinero y un estudiante de medicina— que Picasso consideró inicialmente incluir en la pintura. “No solo hace referencia a Picasso, sino que lo cuestiona y lo reinterpreta”, añade Snrech.

A pesar del comentario inicial de Braque sobre “Las señoritas de Avignon”, él mismo adoptó poco después un enfoque más anguloso en sus pinturas. Y en la década de 1920, lo que inicialmente causó repugnancia en la obra de Picasso fue lo que la convirtió en una obra maestra.

El escritor y poeta André Breton la aclamó como revolucionaria, convenciendo al diseñador de moda y coleccionista de arte francés Jacques Doucet para que la comprara. En 1939, el Museo de Arte Moderno de Nueva York la adquirió como pieza fundamental de su colección. Aún se conserva allí.

Más de un siglo después, “Las señoritas de Avignon” sigue siendo tan controvertida que los artistas aún se debaten sobre los temas que aborda. Prueba, sin duda, de cómo una pintura puede ser a la vez ampliamente despreciada y amada, y puede marcar un punto de inflexión crucial en la historia del arte.

Este artículo apareció en BBC Culture. Puedes leer la versión original en inglés aquí.

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